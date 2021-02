Porto Alegre A prefeitura e a polícia civil discutem melhorias para a rede de atendimento às vítimas de violência doméstica

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

No começo de janeiro, a Polícia Civil ampliou o plantão de atendimento na Delegacia da Mulher de Porto Alegre. (Foto: Marcos Santos/USP/Reprodução Agência Brasil)

O prefeito Sebastião Melo discutiu com um grupo de delegadas, na tarde desta quarta-feira (10), o fortalecimento da rede de atendimento às vítimas de violência doméstica em Porto Alegre. Durante o encontro foram vistos temas como atendimentos em abrigo, acolhimento e apoio às vítimas. Melo ressaltou que a rede de acolhimento precisa de um olhar diferenciado. “É muito importante que haja esta integração para ajudarmos estas vítimas, desde a chegada em albergues até o transporte delas”, destacou.

Para a diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher (Dipam) e titular da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (1ª Deam), delegada Jeiselaure Rocha de Souza, a consolidação desta parceria trará bons resultados para a Capital. “A nossa missão é transformar Porto Alegre em uma referência positiva na rede de acolhimento”, mencionou.

No começo de janeiro, a Polícia Civil ampliou o plantão de atendimento na Delegacia da Mulher de Porto Alegre. A reestruturação do espaço permitiu efetuar a lavratura dos autos de prisão em flagrante, referentes aos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, além de propiciar um melhor atendimento às vítimas.

A delegada Jeiselaure esteve acompanhada das delegadas Caroline Bamberg e Marina Dillenburg. Além de Sebastião Melo, também estiveram presentes os secretários da Segurança, Mario Ikeda, do Desenvolvimento Social, Léo Voigt, e o procurador-geral do município, Roberto Silva da Rocha.

O plantão da 1ª Deam de Porto Alegre funciona no Palácio da Polícia (Professor Freitas e Castro, nº 720), com atendimento 24h. As denúncias também podem ser feitas pela internet através da Delegacia Online ou pelos telefones 181 ou 190, ou pelo WhatsApp (51) 98444-0606.

