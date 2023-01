Economia Equipe do ministro da Fazenda vê potencial de arrecadar até 87 bilhões de reais com mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Fernando Haddad, escolheu o auditor fiscal da Receita Carlos Higino Ribeiro de Alencar para presidir o Carf. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, escolheu o auditor fiscal da Receita Carlos Higino Ribeiro de Alencar para presidir o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), última instância para recorrer de processos contra o Fisco antes que o caso seja levado à Justiça.

Graduado em Economia e Direito, Alencar foi ministro interino e secretário executivo da Controladoria-Geral da União (CGU), secretário executivo da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) e ainda secretário de Transparência e Controle do Distrito Federal. Na Receita Federal, foi diretor, coordenador-geral e chefe de divisão, além de representar o órgão no Comitê de Monitoramento e Avaliação de Subsídios da União (CMAS).

As contestações tributárias no âmbito do Carf estão na mira da equipe de Haddad, que busca receitas extras para reduzir o rombo primário estimado para este ano. Os técnicos do ministério apresentaram ao ministro uma estimativa de arrecadação de até R$ 53,77 bilhões com um “incentivo extraordinário à redução da litigiosidade” no tribunal administrativo. Outros R$ 33,77 bilhões viriam de um “incentivo extraordinário à denúncia espontânea”.

O governo ainda estima que é possível aumentar a arrecadação em até R$ 72,55 bilhões com a reoneração de impostos e outras medidas tributárias. A maior delas viria da redução do aproveitamento de créditos do ICMS pelos contribuintes, com potencial de elevar as receitas federais em R$ 30 bilhões. Outros R$ 9,01 bilhões viriam do fim da desoneração de 35% do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) e outros R$ 4,4 bilhões em reoneração do PIS/Cofins sobre receita financeira.

A equipe do ministério também prevê redução de despesas, com economia de R$ 40 bilhões, dos quais R$ 15 bilhões em gastos com a revisão de contratos e programas e outros R$ 25 bilhões com uma autorização de execução inferior ao autorizado no Orçamento de 2023.

A equipe de Haddad ainda estimou que poderá usar R$ 23 bilhões de receitas do PIS/Pasep. A PEC da Transição permite transformar em receitas primárias os recursos do extinto PIS/Pasep que não tenham sido sacados e estejam parados há mais de 20 anos.

