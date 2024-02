Brasil Equipe encontra pegadas e roupas que acredita ser de fugitivos de presídio federal

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Pegada, camiseta e toalha encontradas nesta sexta-feira durante buscas pelos 2 fugitivos da penitenciária federal do Rio Grande do Norte. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As equipes que buscam pelos dois fugitivos da penitenciária federal do Rio Grande do Norte acreditam que por muito pouco os recapturaram na madrugada desta sexta-feira (16). Elas encontraram o que está sendo considerado o principal rastro deixado até agora pelos fugitivos.

No meio do mato, na zona rural de Mossoró, foram descobertas pegadas e recolhidas peças de roupa, toalha, lençol. Itens que, segundo investigadores, foram pegos em uma casa que fica a 7 km do presídio federal e que foi alvo de furto, na noite de quarta-feira (14), mesmo dia da fuga.

Para a força-tarefa responsável pelas buscas, tudo leva a crer que os dois fugitivos ainda estão na área. Um raio de 15 km em torno do presídio está sendo vasculhado. As buscas, agora, concentram-se na área onde as pegadas e peças de roupa foram achadas.

