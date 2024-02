Porto Alegre Operação Carnaval tem quase 2 mil motoristas flagrados acima da velocidade permitida em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Ainda de acordo com o balanço, foram registrados 143 sinistros nas vias da Capital, sendo três com mortes. Foto: Divulgação/EPTC Ainda de acordo com o balanço, foram registrados 143 sinistros nas vias da Capital, sendo três com mortes. (Foto: Divulgação/EPTC) Foto: Divulgação/EPTC

Balanço divulgado, nesta sexta-feira (16), pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que durante a Operação Carnaval foram fiscalizados mais de 22.909 veículos em 38 operações na capital gaúcha. Desse total, 1.892 condutores foram flagrados ao transitar com velocidade superior à máxima estabelecida para a via.

Ainda de acordo com o balanço, foram registrados 143 sinistros nas vias da Capital, sendo três com mortes, 81 ocorrências somente danos materiais, cinco atropelamentos e 54 que resultaram em pessoas feridas. Em 44 dessas ocorrências, houve a participação de motocicletas.

A operação ocorreu no período entre as 12h da última sexta-feira (9), até as 18h de quarta-feira (14).

Mortes

Em uma ocorrência no último sábado (10), um condutor alcoolizado e não habilitado atropelou e tirou a vida de dois pedestres: uma jovem de 18 anos e um homem de 43, na Lomba do Pinheiro, Zona Leste da Capital. No mesmo dia, uma bicicleta se envolveu em um abalroamento com ônibus ao atravessar a faixa exclusiva da avenida Independência, o que resultou na morte da ciclista de 56 anos. Na segunda-feira (13), uma condutora de automóvel de 45 anos perdeu a vida após o choque do veículo com uma árvore, na avenida Dr. Nilo Peçanha, próximo da avenida Ipê, na Vila Jardim.

Duas rodas

A Operação Duas Rodas foi realizada por três dias seguidos. Nas ações, foram flagradas 14 motocicletas com algum tipo de irregularidade, e identificados quatro motociclistas não habilitados. O objetivo da fiscalização das motos é garantir a segurança viária, pois este é o veículo com maior envolvimento nos sinistros de trânsito e mortes.

No entorno da Estação Rodoviária, em uma ação com foco no transporte irregular de passageiros, conjunta com agentes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), realizada no dia 9 de fevereiro foram fiscalizados 124 veículos, resultando em 72 autuações por diversas irregularidades, em que foram verificados os itens de segurança e o cumprimento das regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante a operação, sete documentos foram recolhidos e dois veículos foram levados para o depósito do DetranRS. Nos veículos que passaram pela abordagem, foram identificadas irregularidades nos pneus, iluminação e características adulteradas, além de estacionamento em local proibido e um condutor dirigindo com a carteira cassada.

