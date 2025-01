Brasil Equipe médica de Lula indica que ele está apto a fazer viagens

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Os exames foram repetidos mais de três meses após a queda que Lula sofreu no banheiro do Palácio do Alvorada, em Brasília, em 19 de outubro. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma nova tomografia na segunda-feira (27) no hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Segundo o boletim médico divulgado, Lula está “liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física”.

Apesar da liberação, os médicos também dizem que o presidente “segue sob acompanhamento”.

O acidente doméstico levou o presidente a cancelar uma viagem à Rússia para a Cúpula do Brics, naquele fim de semana. Mas, aos poucos, Lula foi retomado a agenda regular de viagens e compromissos.

Em 9 de dezembro, no entanto, Lula foi transferido para São Paulo e internado às pressas para uma cirurgia, após sofrer dores de cabeça motivadas por um novo sangramento interno na cabeça.

Três dias depois, em 12 de dezembro, Lula passou por um segundo procedimento, em caráter preventivo, para evitar novos sangramentos. No dia seguinte, deixou a UTI e postou em rede social vídeos caminhando pelo hospital.

Em 19 de dezembro, Lula retornou a Brasília – mas ainda sob restrições e impedido, por exemplo, de fazer viagens a trabalho.

Viagens devem voltar ao radar

É a primeira vez, desde a queda no Palácio da Alvorada, que a equipe médica de Lula indica que ele está apto a fazer viagens em sua “rotina habitual”.

O boletim médico não explicita se a liberação para viagens inclui trajetos mais longos, por exemplo, para fora do país.

Ainda em 2024, antes da cirurgia de emergência, havia uma expectativa de que Lula fizesse uma viagem à Ásia em março de 2025, com paradas no Japão e no Vietnã. O governo não voltou a confirmar essa intenção após as complicações médicas de dezembro.

Leia a íntegra do boletim médico:

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 27/01/25, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realização de nova tomografia de controle. O exame mostra nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro.

O Presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física.

O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

Dr. Rafael Gadia

Diretor de Governança Clínica

Dra. Luiza Dib

Diretora Clínica

