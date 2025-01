Brasil Lula passou por uma nova tomografia no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

De acordo com o boletim médico divulgado, o exame apontou nova redução do hematoma na cabeça do presidente, “compatível com progressiva melhora do quadro”. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por um novo exame de tomografia nesta segunda-feira (27) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e foi liberado para realizar viagens e atividades físicas.

De acordo com o boletim médico divulgado, o exame apontou nova redução do hematoma na cabeça do presidente, “compatível com progressiva melhora do quadro”.

“O presiente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física”, diz o documento.

A nota informa ainda que Lula segue sob acompanhamento médico da equipe liderada pelo dr. Roberto Kalil Filho e pela dra. Ana Helena Germoglio.

Entenda

Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês de Brasília no dia 9 de dezembro depois de sentir fortes dores de cabeça. Após passar por exame de imagem, a ressonância indicou uma hemorragia intracraniana devido à queda que sofreu em 19 de outubro no Palácio da Alvorada.

O presidente foi transferido às pressas para a unidade de São Paulo, onde foi submetido a uma trepanação para drenagem de hematoma em 10 de dezembro. Lula recebeu alta cinco dias depois e retornou à capital federal em 19 de dezembro. As informações são do portal CNN.

Viagens devem voltar ao radar

É a primeira vez, desde a queda no Palácio da Alvorada, que a equipe médica de Lula indica que ele está apto a fazer viagens em sua “rotina habitual”.

O boletim médico não explicita se a liberação para viagens inclui trajetos mais longos, por exemplo, para fora do país.

Ainda em 2024, antes da cirurgia de emergência, havia uma expectativa de que Lula fizesse uma viagem à Ásia em março de 2025, com paradas no Japão e no Vietnã. O governo não voltou a confirmar essa intenção após as complicações médicas de dezembro.

Leia a íntegra do boletim médico:

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 27/01/25, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realização de nova tomografia de controle. O exame mostra nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro.

O Presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física.

O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

Dr. Rafael Gadia

Diretor de Governança Clínica

Dra. Luiza Dib

Diretora Clínica. As informações são do portal G1.

