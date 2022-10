Grêmio Equipe Sub-20 do Grêmio vence por 2 a 1 o Boca Juniors em amistoso na Argentina

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Após um primeiro tempo de muita marcação e disputa intensa pela posse de bola, na segunda etapa os gols aconteceram Foto: Luis Eduardo/Grêmio Após um primeiro tempo de muita marcação e disputa intensa pela posse de bola, na segunda etapa os gols aconteceram Foto: Luis Eduardo/Grêmio

O Grêmio começou com vitória a sua sequência de jogos amistosos na Argentina. Na manhã desta segunda-feira (03), atuando no Centro de Entrenamiento do Boca Juniors, o Tricolor com sua equipe Sub-20 derrotou a time local pelo placar de 2 a 1.

Após um primeiro tempo de muita marcação e disputa intensa pela posse de bola, na segunda etapa os gols aconteceram. Aos 15 minutos de jogo, Hiago fez uma investida ofensiva pelo lado direito e concluiu alto, no ângulo, para tirar do goleiro e abrir o placar.

O Boca conseguiu descontar em conclusão aos 32 minutos, depois de cobrança de escanteio. O gol do triunfo veio aos 42 minutos. Guilherme Schneiders arriscou o chute de fora da área para mandar no ângulo, indefensável, decretando a vitória.

A delegação gremista seguirá sediada na capital Buenos Aires. Nesta terça-feira, enfrenta o Estudiantes. Depois ainda joga contra River Plate e Racing. Na sexta-feira à tarde, fecha a excursão encarando o Newell’s Old Boys, já na cidade de Rosário, antes do retorno para Porto Alegre.

As atividades fazem parte da preparação da equipe visando os ajustes necessários até a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro de 2023.

Escalação: Arthur Coneglian; Cristiano (Bagatini), João Pedro (Lidoro), Lidoro (Paulo) e Wesley Costa (Fabricio); Mila (Petherson) e Hiago (Alan Sander); Adryel (Guilherme Schneiders), Bruninho (Cheron) e Zinho (André Santos); Pedro Clemente (Erick).

Técnico: Luis Eduardo.

