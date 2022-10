Inter Goleiro Daniel tem sondagens e Inter pode faturar milhões com possível venda

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O atleta viveu altos e baixos no Internacional na atual temporada Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O goleiro Daniel segue se recuperando do trauma no olho, mas retornou aos treinos no Internacional.

Fora dos gramados devido à lesão, ele pode estar de saída do Internacional. Nas últimas horas surgiram informações de que o Colorado liberou o arqueiro para procurar outro clube para a próxima temporada.

O representante do jogador, Maickel Portela, negou a possibilidade. “Eu não conversei com a direção do Inter, mas o Daniel tem sondagens de outros clubes. Mas sobre ter sido liberado é conversa”, disse.

O atleta viveu altos e baixos no Internacional na atual temporada. A direção considera que precisa de um nome mais consistente para ocupar a posição em 2023, então está em busca de um jogador experiente que venha para assumir a titularidade.

O contrato de Daniel com o Inter tem duração até o final do próximo ano. O goleiro está avaliado em 3,5 milhões de euros (R$ 18,4 milhões) e pode render dinheiro em caixa ao Colorado.

O reserva imediato de Daniel é Keiller e o goleiro vem em boa fase no Internacional. Ele foi utilizado nas duas últimas rodadas e fez boas atuações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter