Inter Revelada a multa de Edenilson que pode dar valor milionário ao Inter

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

O volante tem uma multa rescisória milionária e se algum clube do Brasil ou do mundo quiser tirá-lo da Capital gaúcha terá que desembolsar uma boa quantia Foto: Ricardo Duarte/Inter O volante tem uma multa rescisória milionária e se algum clube do Brasil ou do mundo quiser tirá-lo da Capital gaúcha terá que desembolsar uma boa quantia. (Foto: Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Edenilson deve sair do Internacional no final da temporada, mas sem antes render mais um bom dinheiro ao Clube do Povo. O volante tem uma multa rescisória milionária e se algum clube do Brasil ou do mundo quiser tirá-lo da Capital gaúcha terá que desembolsar uma boa quantia aos cofres do Colorado.

Para o exterior, o valor estipulado para quebrar o vínculo entre atleta e clube é de US$ 4 milhões, o que dá cerca de R$ 21,6 milhões em valores convertidos. Essas cifras ficam ainda mais salgadas se for olhar para os times brasileiros, tendo em vista que a multa para dentro do país é maior. A estratégia foi adotada para não perder Edenilson para concorrentes diretos nos campeonatos.

Porém, mesmo com a multa milionária, a diretoria do Internacional sabe que dificilmente receberá todos os valores para uma negociação do craque, tendo em vista a sua idade avançada e também o seu prestígio no futebol que não é mais o mesmo.

A expectativa é que o time gaúcho aceite uma proposta abaixo da multa, como por exemplo a que foi negada na janela de começo do ano, quando o Atlético-MG chegou à oferecer mais de R$ 12 milhões ao Colorado e foi recusado. Agora resta saber de quem e como virão as propostas para a saída do volante, que deve acontecer ao final desta temporada.

