Inter Consulados do Inter unem esforços para ajudar as vítimas das enchentes no RS

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Com as fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, os consulados do Inter uniram esforços para auxiliar as famílias afetadas no Estado. Confira abaixo algumas das últimas iniciativas para prestar ajuda.

– São Borja: O Consulado de São Borja está organizando uma ação social para arrecadar diversos itens essenciais destinados aos atingidos pelas enchentes, como roupas, agasalhos, alimentos não perecíveis, cobertores, água e outros tipos de doações. Os locais para doação são a Portaria da Rádio Cultura e Fronteira FM, além da Nacional Gas, localizada no bairro Pirahy. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (55) 999094511, com Reinaldo, e (55) 99107-9496.

– Rio Grande: O consulado de Rio Grande está recebendo doações de alimentos, água, produtos de limpeza e colchões, que serão entregues aos atingidos. As doações podem ser feitas na Avenida Pelotas, nº 696, esquina com Ernesto Alves. Para mais informações, entre em contato com Eduardo Martins pelo telefone (53) 991239453.

– Paraí: O Consulado Colorado de Paraí preparou mais de 1.300 marmitas, 70 cestas básicas, roupas, fraldas e diversos outros itens, os quais foram distribuídos nas cidades de Encantado e Roca Sales.

Ponto de coleta

Em outra frente, o Inter também conta com um novo ponto de recolhimento de doações. Em parceria com a Escola de Samba Fidalgos e Aristocratas, estão sendo recebidas doações na sede da escola, na Avenida Ipiranga, 2495, com acesso também pela Rua São Francisco, 17. A operação funciona entre 9h e 18h. Todo o material arrecadado será levado para abrigos de Porto Alegre e Região Metropolitana e para a população atingida, por meio de uma rede de distribuição voluntária que a escola de samba já tem estabelecida nos últimos dias.

2024-05-13