Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Inter ocupa a 14ª posição na tabela, com apenas quatro pontos em sete jogos; são quatro empates e três derrotas Foto: Divulgação/Internacional Inter ocupa a 14ª posição na tabela, com apenas quatro pontos em sete jogos; são quatro empates e três derrotas (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

Depois de 43 dias sem jogar, o Inter volta a campo neste domingo (9) contra o Atlético-MG, às 17h, no Sesc Campestre, em Porto Alegre, em retomada ao Brasileirão Feminino. As Gurias Coloradas estão sem atuar desde 27 de abril, quando empatou em 1 a 1 com o Real Brasília, e busca a primeira vitória na competição nacional.

Com quatro partidas adiadas devido à tragédia climática no Rio Grande do Sul, a equipe do técnico Jorge Barcellos precisa diminuir os prejuízos dentro de campo e se recuperar no Brasileirão. Durante a paralisação, as jogadoras alternaram os treinos com trabalhos voluntários, auxiliando vítimas das enchentes em abrigos de Porto Alegre.

O Inter ocupa a 14ª posição na tabela, com apenas quatro pontos em sete jogos. Antes das partidas adiadas, já existia preocupação com a zona de rebaixamento. Afinal, a equipe colorada ainda não venceu – até o momento, são quatro empates e três derrotas.

Os jogos atrasados serão recuperados neste mês de junho, com uma maratona de cinco partidas em 20 dias. Serão três duelos em casa e dois fora.

Inter enfrenta o Atlético-MG neste domingo, na retomada ao Brasileirão Feminino

2024-06-07