Rio Grande do Sul Governo do RS e Ministério da Igualdade Racial distribuem cestas básicas para comunidades terreiras e quilombolas afetadas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Itens estão saindo da Conab, em Canoas, para serem levados a diversas regiões do Rio Grande do Sul Foto: Giovanni Disegna/Ascom SJCDH Itens estão saindo da Conab, em Canoas, para serem levados a diversas regiões do Rio Grande do Sul (Foto: Giovanni Disegna/Ascom SJCDH) Foto: Giovanni Disegna/Ascom SJCDH

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos), está coordenando as entregas de uma primeira leva de 480 cestas básicas para comunidades Negra, Quilombola, Cigana, Indígena e Povo de Terreiro, afetadas pelas enchentes de maio. Os itens começaram a ser distribuídos na quinta-feira (6), e saíram da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), em Canoas, para serem levados a diversas regiões do Estado. A ação é realizada em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e com o Conselho Estadual do Povo de Terreiro.

“Essa é uma ação emblemática que mostra nossa preocupação em atender às pessoas que mais precisam. Sabemos que neste momento de calamidade são muitos os necessitados, mas estamos fazendo o nosso máximo para que os recursos cheguem”, disse o titular da SJCDH, Fabrício Peruchin. “É uma articulação muito importante para estendermos nossas possibilidades e recursos”, afirmou.

No processo de distribuição, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) auxiliará, com suas equipes e caminhões, na distribuição das cestas básicas em regiões do interior do RS.

“Estamos trabalhando com muito empenho nesse alinhamento. Queremos que as doações cheguem na ponta, na casa das pessoas que de fato estão precisando. Esse é o nosso compromisso enquanto governo do Estado”, disse a diretora do Departamento de Igualdade Étnico-Racial, Sanny Figueiredo.

O presidente do Conselho Estadual do Povo de Terreiro, Babadiba de Iemanjá, reforçou que é fundamental que os insumos cheguem para as comunidades que tanto precisam. “Estamos atuando na intermediação entre o Estado e o Povo de Terreiro para facilitar o acesso às pessoas que de fato precisam das cestas básicas”, afirmou.

2024-06-07