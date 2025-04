Rio Grande do Sul O coronavírus ainda está aí: prefeituras gaúchas recebem novo lote de vacinas

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Imunizante pode ser aplicado junto com o da gripe, sem riscos à saúde. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Mais de cinco anos após a chegada da pandemia de coronavírus ao Rio Grande do Sul, a imunização contra a covid ainda mobiliza as autoridades. O mais recente capítulo é a distribuição, nesta semana, de aproximadamente 65 mil doses de vacinas pela Secretaria Estadual da Saúde às prefeituras. No foco estão públicos prioritários, tais como crianças, gestantes e idosos.

Além das crianças, são públicos elegíveis para a vacinação de rotina contra o coronavírus os idosos (60 anos ou mais), que devem fazer uma dose a cada seis meses, bem como as gestantes (uma dose a cada gravidez, em qualquer momento até os 9 meses).

A imunização contra a covid contempla, ainda, uma série de grupos especiais. Alguns devem fazer uma dose anual, como os trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e indígenas. Já os indivíduos com deficiência imunológica, a partir dos 6 meses de idade, devem receber três doses como esquema primário (se nunca foram vacinados) e duas doses anuais.

Também estão sendo encaminhados lotes de fármacos contra a gripe, em um total de 903 mil doses. É importante esclarecer que as duas vacinas podem ser aplicadas na mesma ocasião, sem risco à saúde ou prejuízo à eficácia dos imunizantes. A relação completa dos esquemas e grupos da estratégia nacional de vacinação pode ser consultada no site do Ministério da Saúde.

A covid, que teve seus primeiros casos e óbitos confirmados no Rio Grande do Sul em março de 2020, ainda causa internações, algumas com desfecho fatal. No boletim atualizado pela SES nessa terça-feira, a estatística aponta 43.223 mortes por covid – dessas, 22 ocorreram nos últimos 35 dias. Já os testes positivos totalizam mais de 3,16 milhões, incluindo indivíduos que contraíram o vírus mais de uma vez ao longo da pandemia.

Vacinação de rotina contra covid

– Crianças de 6 meses a 6 anos incompletos: duas doses da vacina Moderna (intervalo de quatro semanas após a primeira) ou três doses da vacina da Pfizer (a segunda com intervalo de quatro semanas após a primeira, ao passo que a terceira deve ser ministrada oito semanas após a segunda aplicação).

– Idosos: uma dose a cada seis meses.

– Grávidas: a cada gestação (em qualquer período até os 9 meses).

Vacinação especial contra covid

– Grupos especiais (a partir de cinco anos de idade): uma dose anual para pessoas vivendo em instituições de longa permanência; indígenas; ribeirinhos; quilombolas; puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.

– Imunocomprometidos: uma dose a cada seis meses.

(Marcello Campos)

