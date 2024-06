Inter Grêmio vence o Atlético-MG por 2 a 0 na retomada do Brasileirão Feminino Sub-20

Com o resultado, o Grêmio chega a 12 pontos somados em seis jogos e permanece na segunda colocação do Grupo A

O time feminino do Grêmio Sub-20 voltou a campo na quinta-feira (6). Em Minas Gerais, as Gurias Gremistas enfrentaram o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e venceram as donas da casa por 2 a 0. Dudinha e Pyetra marcaram os gols da partida.

Aos dois minutos do primeiro tempo, Dudinha marcou para o Tricolor. Já na etapa final, aos quatro minutos, Pyetra decretou a vitória gremista.

Com o resultado, o Grêmio chega a 12 pontos somados em seis jogos e permanece na segunda colocação do Grupo A. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o RB Bragantino, na quarta-feira (12), no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre.

