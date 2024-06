Inter Inter volta ao RS para enfrentar o Delfín, pela Sul-Americana, neste sábado

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A partida decisiva será disputada no estádio Alfredo Jaconi, às 21h30min, e pode garantir a classificação colorada Foto: Ricardo Duarte/Internacional A partida decisiva será disputada no estádio Alfredo Jaconi, às 21h30min, e pode garantir a classificação colorada (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (7), o Inter fez seu último treino em Itu, no interior de São Paulo. A equipe volta ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Delfín, do Equador, no último jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida ocorre neste sábado (8), às 21h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Foram quase 20 dias de treinos em Itu, com o Colorado dando sequência na preparação para os jogos que vêm pela frente. Agora, o clube voltará ao RS para seguir com as atividades. O duelo deste fim de semana é decisivo. Uma vitória classifica o Inter para a próxima fase da Sul-Americana.

O treinamento desta sexta-feira foi fechado para a imprensa no hotel da delegação. A comissão técnica de Eduardo Coudet orientou diversos exercícios no gramado, ajustando todos os detalhes para a partida contra o time equatoriano. A delegação colorada viaja no início da tarde desta sexta para Caxias do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-volta-ao-rs-para-enfrentar-o-delfin-pela-sul-americana-neste-sabado/

Inter volta ao RS para enfrentar o Delfín, pela Sul-Americana, neste sábado

2024-06-07