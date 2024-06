Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo nesta sexta-feira pelo Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Atualmente, o Tricolor ocupa a 11ª posição na tabela, com 12 pontos, e permanece fora da zona de classificação Foto: Bárbara Assmann/Grêmio

Depois de 35 dias sem jogos por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro Feminino nesta sexta-feira (7). As Gurias Gremistas encaram o Flamengo, às 21h30min, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão.

Atualmente, o Tricolor ocupa a 11ª posição na tabela, com 12 pontos, e permanece fora da zona de classificação. A última partida disputada pelo time da técnica Thaissan Passos foi no dia 1º de maio, contra a Ferroviária, em uma derrota por 2 a 1. Desde então, as Gurias Gremistas deixaram de lado a rotina normal de treinos para prestar auxílio às vítimas da enchente que atingiu o RS no último mês. Além disso, o Complexo da Ulbra, em Canoas, onde são realizados os treinamentos, virou um dos principais abrigos da região. Por conta disso, as atividades foram transferidas para o Parque Esportivo para a Pucrs, em Porto Alegre, e a concentração no Park Plaza 1903, hotel temático do Grêmio, localizado no bairro Moinhos de Vento, na capital gaúcha.

No lado carioca, depois de um início não muito positivo no Brasileirão, o Flamengo busca garantir um bom lugar na tabela de classificação. Hoje, o time rubro-negro ocupa a sexta posição, somando 17 pontos. Nas últimas cinco rodadas, foram quatro vitórias e uma derrota, por 2 a 1, para o São Paulo, fora de casa. Ao contrário do Grêmio, a equipe do técnico Marcelo Salgado teve as partidas mantidas no Brasileirão e não ficou sem jogar.

Depois do jogo desta sexta-feira, a sequência prevê mais cinco partidas para o Grêmio em junho: América-MG e Cruzeiro fora de casa; e Santos e Atlético-MG em casa. No entanto, ainda restarão as partidas contra Real Brasília e São Paulo, que deverão ser disputadas em agosto. Impossibilitado de utilizar o CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Tricolor avalia mandar jogos nos estádios da Pucrs e do Sesc.

2024-06-07