Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Ídolo colorado morreu em um acidente aéreo em 7 de junho de 2014 Foto: Divulgação/Internacional Ídolo colorado morreu em um acidente aéreo em 7 de junho de 2014 (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

O dia 7 de junho de 2014 nunca será esquecido pelo torcedor colorado. Fernandão, ídolo do Inter e campeão mundial com o clube em 2006, morreu em um trágico acidente de helicóptero no começo da manhã deste mesmo dia dez anos atrás, na cidade de Aruanã, interior de Goiás. O ex-jogador se preparava para ser comentarista na Copa do Mundo 2014, realizada no Brasil.

Nas redes sociais, o Inter prestou homenagens ao eterno ídolo. “Há 10 anos, saudade tem um novo rosto para a torcida colorada. No Beira-Rio, o legado de Fernandão é como o dia 16 de agosto: sem fim. Obrigado, capitão, por cada alegria e momento. Nunca iremos esquecer!”, escreveu o clube.

Com o Inter, Fernandão foi campeão gaúcho, da Libertadores da América e do Mundo, entrando para a história do clube. Em 190 jogos com a camisa colorada, ele fez 77 gols.

Mais do que um atacante, Fernandão se tornou ídolo de uma geração de torcedores colorados. Foi ele quem levantou a taça do Mundial de Clubes da Fifa quando o Inter venceu o Barcelona por 1 a 0, em 2006.

“Em suas veias, o sangue pulsava no ritmo das nossas arquibancadas. De suas mãos, conquistamos o mundo e o festejamos no Beira-Rio. Com Fernandão, lembramos que nada é impossível quando time e torcida estão juntos. E esse aprendizado levaremos para sempre”, celebrou o Inter nas redes sociais.

Além do clube gaúcho, São Paulo e Goiás também homenagearam o ex-jogador, que atuou pelos dois clubes.

“10 anos sem Fernandão. Grande figura do futebol nacional, o atacante nos deixou precocemente em 2014, vítima de um acidente aéreo. Fernandão defendeu o São Paulo entre 2010 e 2011 e estará para sempre na memória tricolor”, escreveu o time paulista nas redes sociais.

“Há dez anos, o dia 7 de junho ganhou um novo significado e ficou marcado pela saudade eterna. Nosso ídolo Fernandão! Seu legado viverá para sempre em nossos corações”, declarou o Goiás.

