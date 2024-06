Grêmio Grêmio encerra preparativos para enfrentar o Estudiantes neste sábado, no Couto Pereira

7 de junho de 2024

Todos os 32,9 mil ingressos disponíveis para torcida tricolor estão esgotados Foto: Lucas Uebel/Grêmio Todos os 32,9 mil ingressos disponíveis para torcida tricolor estão esgotados (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em busca da primeira colocação no Grupo C da Libertadores, o Grêmio finalizou os preparativos para enfrentar o Estudiantes de La Plata, amanhã, às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Na manhã desta sexta-feira (7), no CT do Coxa, o técnico Renato Portaluppi comandou o último trabalho antes do duelo com os argentinos, que não têm mais chance de classificação nem para Sul-Americana 2025.

Antes do aquecimento, Renato reuniu o grupo no centro do gramado e conversou por cerca de dez minutos com os jogadores. Após o aquecimento, os atletas realizaram um treino físico com passes e posse de bola, finalizando com exercícios de coordenação.

Em gramado reduzido, foi feito um trabalho técnico-tático com a equipe titular com foco no posicionamento e jogadas de bola parada.

Logo depois, o grupo realizou atividade recreativa, com limite de toques na bola em dois terços do gramado.

A movimentação finalizou com arremates a gol e trabalho de impulsão e cabeceio dos zagueiros no setor defensivo.

Na manhã de hoje, o Grêmio divulgou que os 32,9 mil ingressos disponíveis para torcida tricolor no Couto Pereira estão esgotados.

