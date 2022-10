Porto Alegre Ação especial de limpeza coleta mais de nove toneladas de resíduos em Porto Alegre após as eleições

Foi concluída na manhã desta segunda-feira (03), a ação especial de limpeza realizada pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) nas seções eleitorais, em Porto Alegre. O serviço começou no final da tarde do domingo (02). Foram recolhidas mais de nove toneladas de folderes de candidatos, os chamados “santinhos”, e materiais diversos e emitidos 200 autos de infração.

A operação especial foi feita para garantir a limpeza das ruas no primeiro turno das eleições para presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais. Foram 361 trabalhadores entre garis, motoristas e fiscais, transportados por 11 ônibus, que tiveram o auxílio de 27 caminhões para fazer a limpeza e varrição da cidade.

Nesta segunda-feira, o DMLU está iniciando a coleta das bases de concreto das bandeirolas, serviço este autorizado pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Os resíduos serão enviados para o transbordo do DMLU, na Lomba do Pinheiro.

“Esta força-tarefa não só limpou as ruas da cidade, mas também fiscalizou os descartes irregulares de resíduos. Cada ação deste tipo ajuda a conscientizar as pessoas que precisamos viver em uma cidade bem cuidada pelos seus próprios moradores, numa parceria com o poder público”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

A equipe de fiscalização do DMLU realizou cerca de 200 autos de infração em razão de descartes irregulares de resíduos (propagandas eleitorais) em via pública, conforme prevê o Código Municipal de Limpeza Urbana. A multa para esse tipo de descarte está em 90 UFM’s, equivalente a R$ 444,25

O DMLU aconselha aos candidatos que tiverem sobra de propaganda eleitoral, que a descartem na coleta seletiva ou encaminhem às unidades de triagem conveniadas ao órgão. Veja aqui onde estão localizadas estas unidades. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

A gente vive, a gente cuida é um movimento que convida a população a manter a cidade limpa e cuidar dos espaços públicos. Avanços importantes na zeladoria foram conquistados, mas ainda há muitos desafios para fazer de Porto Alegre uma cidade melhor para se viver. Coordenada pelo Gabinete de Comunicação Social da prefeitura, a iniciativa tem duração de 30 meses.

