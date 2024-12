Porto Alegre Equipes atuam na limpeza da rede de drenagem em todas as regiões de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

A programação inclui vias de todas as regiões da cidade, tendo como foco as áreas afetadas pela enchente de maio. Foto: Luciano Lanes/PMPA A programação inclui vias de todas as regiões da cidade, tendo como foco as áreas afetadas pela enchente de maio. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

As equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre atuam entre esta segunda-feira (23) e o domingo (29), na limpeza das tubulações, bocas-de-lobo e poços de visita que compõem o sistema de drenagem urbana. A programação inclui vias de todas as regiões da cidade, tendo como foco as áreas afetadas pela enchente de maio.

Na Zona Norte, o serviço ocorre nos bairros Sarandi (ruas Vieira da Silva, Engenheiro Arnaldo Gladoch e Pandia Calogeras, travessa Primeiro de Maio e outras vias atingidas pela enchente), Farrapos (rua Flávio De Oliveira Ramos e outras vias atingidas pela enchente), Navegantes (avenidas Pará e Sertório), São Geraldo (ruas Moura Azevedo e Buarque de Macedo e outras vias atingidas pela enchente), São João (ruas Edu Chaves e Dona Sebastiana), Rubem Berta (rua Umbertina Gonçalves e entorno do Jardim Pôr do Sol), Santa Rosa De Lima (rua Diogo Álvares Correia) e Humaitá (vias atingidas pela enchente).

Já na área central, o roteiro inclui o Centro Histórico (entorno da rodoviária e outras vias atingidas pela enchente) e os bairros Floresta (rua Barros Cassal), Rio Branco (rua Dona Laura), Independência (rua André Puente), Jardim Botânico (rua Surupá) e Petrópolis (avenida Bagé). Nas zonas Sul e Leste, equipes permanecem mobilizadas no atendimento das demandas pendentes no Sistema 156. Os servidores trabalham das 8h30 às 17h, com uma hora de intervalo. O cronograma pode sofrer alterações em caso de atendimentos de emergência, ou em decorrência de chuvas intensas.

