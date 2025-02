Mundo Equipes de Trump e Putin vão se encontrar na Arábia Saudita para discutir guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Delegação americana será chefiada por Marco Rubio, atual secretário de Estado dos EUA. (Foto: Reprodução)

Autoridades dos Estados Unidos confirmaram nesse sábado (15) que uma equipe indicada pelo presidente Donald Trump vai iniciar conversas com negociadores enviados pelo presidente russo, Vladimir Putin, na Arábia Saudita, sobre a guerra na Ucrânia. A confirmação ocorreu no mesmo dia que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, conversaram por telefone.

A delegação americana será chefiada por Rubio, e contará ainda com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, e o negociador de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff. A equipe russa ainda não foi confirmada, mas segundo informações da rede americana CNN, é provável que incluam representantes diplomáticos de alto perfil.

As autoridades não deram mais detalhes sobre quando as reuniões aconteceriam ou quando as autoridades viajariam, embora Rubio esteja no Oriente Médio, tendo desembarcado no sábado em Israel, e tenha uma parada prevista em Riad.

A medida ocorre poucos dias após Trump anunciar que havia falado com Putin pela primeira vez desde que retornou ao cargo e que eles concordaram em iniciar negociações sobre um cessar-fogo na Ucrânia. Em uma postagem nas redes sociais anunciando a ligação para Putin no início desta semana, Trump disse que havia encarregado Rubio, Waltz, Witkoff e o chefe da CIA, John Ratcliffe, de trabalhar imediatamente em um acordo com a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia.

A tratativa motivou preocupações em Kiev e nos aliados europeus, que surpreendidos pela repentina mudança de Trump para iniciar negociações com a Rússia, temem ser congelados deixados de fora das negociações sobre o futuro da Ucrânia, após a maior invasão terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Termos

Não está claro quais termos seriam considerados razoáveis para EUA, Rússia e Ucrânia. Autoridades americanas deram sinalizações ao longo da semana, com o secretário de Defesa Pete Hegseth chamando de “irreal” a possibilidade dos ucranianos recuperarem todos os territórios perdidos para a Rússia desde a invasão da Crimeia, em 2014.

Rubio, segundo um resumo publicado pelo Departamento de Estado dos EUA, reafirmou a Lavrov, durante a ligação, “o compromisso do presidente Trump em encontrar um fim para o conflito na Ucrânia”. Em um resumo próprio, a chancelaria russa disse que a iniciativa do contato foi da parte americana.

“[Eles expressaram uma] disposição mútua para cooperação em questões internacionais atuais, incluindo o acordo em torno da Ucrânia, a situação em torno da Palestina e todo o Oriente Médio, bem como outras áreas regionais”, disse o resumo russo. “Lavrov e Rubio confirmaram sua prontidão para trabalhar para restaurar um diálogo intergovernamental mutuamente respeitoso, em linha com o tom definido pelos presidentes. Eles concordaram em contatos regulares, incluindo para a preparação de uma reunião de cúpula russo-americana em alto nível.

