Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

"Rolê da Vacina" é realizado pela Secretaria Municipal da Saúde desde agosto de 2021. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Campanha itinerante de vacinação promovida pela Secretaria da Saúde de Porto Alegre, o “Rolê da Vacina” contempla nesta semana mais 24 escolas públicas das redes municipal e estadual. Dentre as prioridades da ofensiva está a imunização contra o HPV (papiloma vírus humano) na faixa etária dos 9 aos 14 anos.

Cerca de mil estudantes já foram imunizados, dos quais metade receberam fármaco contra o HPV. No Estado, pouco mais de 50% dos estudantes fizeram a primeira dose da vacina e 30% fizeram a segunda aplicação. “É a única vacina que previne o câncer”, ressalta o titular da Secretaria Municipal da Saúde, Fernando Ritter.

Na semana passada, ao menos 30 instituições de ensino receberam equipes de saúde para aplicação de vacinas nos estudantes. Um dos endereços foi a Escola Estadual Brigadeiro Silva Paes, que na manhã de sexta-feira (22) também ofereceu vacina meningocócica ACWY aos pré-adolescentes.

Além disso, profissionais levaram ações do Programa de Saúde na Escola (PSE), que possui linhas de atuação voltadas a alunos da rede pública. Foram aferidas medidas corporais e realizados exames de acuidade visual.

O fármaco contra o HPVA é indicado tanto para meninas quanto para meninos e tem como esquema a aplicação da primeira dose dos 9 aos 15 anos incompletos, seguida pela segunda após um intervalo mínimo de seis meses.

Trata-se de um procedimento é eficaz e seguro. A reação mais comum é um dor leve na área da injeção, a exemplo do que ocorre com quem recebe vacinas contra gripe ou covid, por exemplo.

Atualmente, a estatística oficial aponta uma baixa cobertura vacinal contra o HPV no Rio Grande do Sul. O vírus é igualmente associado a outros tipos de câncer em mulheres e homens. Especialistas alertam que, no caso da doença que atinge o colo do útero, as taxas de incidência e mortalidade têm se mostrado elevadas, especialmente nos países em desenvolvimento.

O “Rolê da Vacina” foi lançado pela prefeitura em agosto de 2021. Desde então, boa parte de suas edições teve como estratégia logística o envio de equipes a diferentes pontos de Porto Alegre, a bordo de unidades móveis da SMS, para aplicação de imunizantes e compartilhamento de informações ao público.

É igualmente válido ressaltar que, independente de mobilizações específicas, todas as 134 unidades de saúde da capital gaúcha estão de portas abertas para atualização do esquema vacinal de doenças como covid.

Vírus da gripe

Nessa segunda-feira (25), Porto Alegre iniciou a campanha de vacinação contra gripe para o primeiro grupo prioritário, que abrange crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, idosos, gestantes, puérperas, indígenas e quilombolas.

Com a adesão das escolas de educação infantil no roteiro do “Rolê da Vacina”, equipes do programa também aplicarão imunizante contra a gripe aos estudantes de escolas visitadas.

(Marcello Campos)

