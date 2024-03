Política Lula aposta em viagem para se reaproximar da esquerda na América do Sul

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

As visitas acontecem na sequência do desfecho negativo da negociação para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia Foto: Reprodução

Passada a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil, nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai concentrar as atenções de sua política externa no cenário regional.

Estão programadas para as próximas semanas viagens para Colômbia e Chile, países governados por presidentes de esquerda com os quais Lula já teve algum atrito no seu terceiro mandato. Também está prevista uma ida à Bolívia.

As visitas acontecem na sequência do desfecho negativo da negociação para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Uma eventual assinatura, barrada por Macron, poderia levar algum entusiasmo aos países do bloco sul-americano, onde também há desavenças. Lula já ouviu críticas públicas dos presidentes de Uruguai e Argentina e passou por um princípio de crise com o Paraguai em torno da usina de Itaipu.

“Lula tenta trazer esse pessoal para a mesa e promover uma concertação mais objetiva, mas a resposta não é a mesma para todos os países”, disse Thiago Vidal, diretor de Análise Política da Prospectiva Public Affairs.

A primeira parada de Lula será na Colômbia. Ele desembarca no país em 16 de abril para uma agenda de apenas dois dias. Além de uma reunião bilateral com o presidente Gustavo Petro, ele vai participar da Feira Internacional do Livro de Bogotá, que terá o Brasil como homenageado. Lula também pretende dar um caráter econômico à viagem, possivelmente com a participação de empresas brasileiras que atuam na Colômbia, nas áreas de petróleo, mineração, alimentos e biocombustíveis.

Em maio do ano passado, durante a cúpula dos países amazônicos, realizada em Belém, Petro fez críticas indiretas ao brasileiro, relacionadas aos planos da Petrobras – e do governo – de explorar petróleo na foz do Amazonas. Segundo o líder colombiano, os governos progressistas se mostram como negacionistas da ciência ao defenderem projetos de exploração de combustíveis fósseis na região.

A segunda parada de Lula, provavelmente na primeira quinzena de maio, será o Chile. O governo de Gabriel Boric havia convidado Lula para os eventos em memória dos 50 anos do golpe militar do país, mas não houve espaço na agenda do brasileiro. A ideia é que a viagem também sirva para alinhar o discurso entre os dois líderes, que trocaram farpas públicas no ano passado.

Em visita a Brasília para reunião convocada por Lula, Boric criticou as declarações do brasileiro, que reduziu a “uma questão de narrativa” os problemas com a democracia na Venezuela. “Há uma discrepância entre a realidade e as declarações do presidente Lula”, disse o chileno, antes de ressaltar que os direitos humanos devem ser respeitados em todo lugar, “não importa a coloração política”.

A Venezuela, que tem eleições confirmadas para julho, estará na pauta das viagens. Segundo fontes no Itamaraty, Lula quer “promover o engajamento” de Boric e Petro nas discussões sobre a situação da democracia sob Nicolás Maduro. “Ficou muito caracterizado no governo passado [de Jair Bolsonaro] que ficar condenando só dificulta ter algum tipo de influência e só abre espaço para países de fora interferirem”, disse um diplomata.

