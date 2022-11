Música Erasmo Carlos recebe alta e brinca: “Depois de me matarem, ressuscitei no Dia de Finados”

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

O Tremendão foi quem comunicou os fãs em suas redes. Foto: Reprodução/Instagram

Erasmo Carlos recebeu alta do hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (2). O cantor de 81 anos estava internado desde o dia 17 de outubro. O Tremendão foi quem comunicou os fãs em suas redes e ainda brincou.

“Bem simbólico… Depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação… Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes”, postou o artista.

Erasmo estava internado para tratar de um quadro de síndrome edemigênica. Ele foi submetido a exames complementares e ajuste terapêutico. No domingo (30), surgiram boatos de que o cantor teria falecido. Assessoria dele negou.

Por conta da saúde, Erasmo adiou os shows que faria em Orlando e Miami, nos Estados Unidos, nos dias 4 e 10 de novembro.

Em agosto do ano passado, Tremendão informou aos seguidores que testou positivo para a covid e precisou ser internado para tratar a doença. Ele recebeu alta poucos dias depois.

