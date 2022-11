Mundo Joe Biden diz que democracia está sob ataque e pede fim da violência política

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

O tema de proteger a alma da nação – e os pilares do sistema democrático do país– foi central para a campanha presidencial de Biden em 2020. Foto: Reprodução/Twitter WH O tema de proteger a alma da nação – e os pilares do sistema democrático do país– foi central para a campanha presidencial de Biden em 2020. (Foto: Reprodução/Twitter WH) Foto: Reprodução/Twitter WH

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um alerta nesta quarta-feira (2) de que a democracia norte-americana está sob ataque dos “negadores das eleições” que estão concorrendo nas eleições de meio de mandato, que serão realizadas na próxima semana.

“Essa intimidação, essa violência contra democratas, republicanos e funcionários não partidários apenas fazendo seu trabalho são as consequências de mentiras ditas por poder e lucro, mentiras de conspiração e malícia, mentiras repetidas para gerar um ciclo de raiva, ódio e até violência”, disse Biden. “Neste momento, temos que confrontar essas mentiras com a verdade. O próprio futuro de nossa nação depende disso.”

Assessores do presidente dos Estados Unidos disseram que Biden e sua equipe estavam pensando em fazer um discurso sobre esse assunto há algum tempo, mas que sua tomada de decisão nos últimos dias foi moldada pelo que ele e sua equipe viram como um surto de retórica antidemocrática e ameaças de violência.

Uma manchete recente em particular que alarmou profundamente Biden e seus principais conselheiros foi o ataque violento contra Paul Pelosi na semana passada, que as autoridades dizem ter motivação política.

Assessores disseram antes do discurso que Biden achava que seria importante condenar diretamente esses tipos de ameaças e atos de violência. O tema de proteger a alma da nação – e os pilares do sistema democrático do país– foi central para a campanha presidencial de Biden em 2020. Desde então, o presidente falou sobre esses tópicos ao longo de sua presidência.

Um dia antes de seu discurso em Washington, Biden alertou um grupo de doadores democratas na Flórida que “a democracia está nas urnas” neste ano – e ofereceu uma espécie de prévia de sua mensagem para um dia depois.

“Isso não acontecia desde a Guerra Civil. Parece hipérbole, mas não aconteceu desde então, tão ruim quanto agora”, disse ele.

A referência de Biden à Guerra Civil dificilmente parecia uma coincidência; ele foi visto esta semana carregando uma cópia do novo livro do historiador Jon Meacham, “And There Was Light: Abraham Lincoln and the American Struggle”, que explora como o 16º presidente dos Estados Unidos enfrentou a secessão e as ameaças à democracia.

Meacham é um conselheiro informal de Biden e ajudou a escrever alguns de seus discursos de maior destaque.

