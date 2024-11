Mundo Escândalo: duas mulheres alegam ter sido pagas por sexo com o ex-deputado Matt Gaetz, que havia sido convidado para a equipe de governo de Trump

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Matt Gaetz, republicano da Flórida, foi indicado por Trump para ser secretário de Justiça. (Foto: Reprodução/FT)

Duas mulheres que alegam ter sido pagas por sexo pelo ex-deputado Matt Gaetz, da Flórida, forneceram à Comissão de Ética da Câmara dos Estados Unidos numerosas fotos que supostamente mostram um envolvimento com o republicano. A informação é da rede norte-americana de notícias CNN.

Gaetz era investigado pela comissão por alegações de má conduta sexual, suborno e uso de drogas ilícitas, mas os trabalhos foram interrompidos após sua renúncia ao cargo, logo depois de ser indicado por Donald Trump para a função de secretário de Justiça em seu novo mandato. A comissão se reúne nesta quarta-feira, a portas fechadas, para decidir sobre a divulgação do relatório com as conclusões da investigação.

Segundo o advogado das mulheres, Joel Leppard, as evidências coletadas pela comissão são consideráveis, incluindo registros de pagamentos feitos por Gaetz a elas no valor de mais de US$ 10 mil (R$ 57 mil). Ele também menciona que há selfies de Gaetz entre os envios, e que as mulheres mandaram fotos nuas ao ex-parlamentar, a pedido do mesmo.

“As evidências que a Câmara tem, eu presumiria, são esmagadoras, porque minhas clientes foram apenas duas das outras testemunhas, e há testemunhas muito importantes que ainda não se manifestaram e darão uma prévia do que os resultados da Comissão de Ética da Câmara podem mostrar”, disse Leppard à CNN.

A controvérsia em torno de Gaetz e sua indicação continua, com membros do Congresso americano pressionando para que o relatório da investigação seja divulgado o quanto antes, de forma que membros do Senado — responsável por avaliar e confirmar os indicados presidenciais — possam ter uma visão clara sobre o caso.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, já se opôs à liberação do relatório, e o líder da comissão, o deputado Michael Guest, sugeriu o mesmo em comentários recentes a jornalistas.

“Uma vez que perdemos a jurisdição, não haveria um relatório a ser emitido”, disse Guest.

Nomeação controversa

Os republicanos no Congresso expressaram choque com a escolha de Gaetz para o cargo. Gaetz, que liderou o esforço bem-sucedido para destituir o ex-presidente da Câmara Kevin McCarthy, é um dos membros mais detestados de sua bancada.

Por dois anos, o Departamento de Justiça investigou alegações de que ele teve um relacionamento sexual inapropriado com uma garota de 17 anos e possivelmente violou leis federais de tráfico sexual. O departamento encerrou sua investigação no ano passado sem registrar nenhuma acusação contra o deputado.

Ainda assim, a Comissão de Ética abriu uma apuração em 2021 sobre as alegações de má conduta sexual, juntamente com acusações de que Gaetz teria usado indevidamente registros de identificação estadual, convertido fundos de campanha para uso pessoal, aceitado presentes impróprios segundo as regras da Câmara e compartilhado imagens ou vídeos inadequados no plenário da Câmara, entre outras transgressões.

Gaetz tentou transformar as alegações contra ele em um “distintivo de honra”. “Eu sou o homem mais investigado do Congresso dos Estados Unidos”, disse sobre a investigação, insinuando que a apuração era apenas uma forma de punição por minar a liderança de McCarthy

