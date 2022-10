A aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, é o benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos trabalhadores e segurados que sofrem de algum tipo de incapacidade permanente ou sem cura, que o impossibilite totalmente para qualquer trabalho ou atividade laborativa que lhe garanta a sua subsistência.

Para concessão da aposentadoria por invalidez são levados em conta inúmeros fatores além da própria incapacidade em si, como idade, grau de escolaridade, o meio em que vive, entre outros.

Além da comprovação da incapacidade definitiva para qualquer trabalho, é necessário que o trabalhador tenha qualidade de segurado e que tenha contribuído por pelo menos 12 meses, sendo este o período denominado como “carência”. O segurado que não cumprir a carência não poderá se aposentar, exceto em alguns casos.

Alexandre Novaes Falanga, de 53 anos, sempre teve uma vida muito ativa e era vendedor de caminhão, mas em 2015 se aposentou por invalidez por um problema de saúde.

“Eu tive três hérnias de disco, eu estava conseguindo me manter com tratamento médico e medicações, mas apareceu uma outra hérnia de disco, essa foi arrebatadora, eu fiquei de cama por seis meses e quando voltei a trabalhar e tive mais uma recaída e aí sim fui aposentado por invalidez”, diz.

Além disso, ele também tem diabetes e este ano precisou amputar uma perna por causa da doença, e para fazer algumas tarefas do dia a dia conta sempre com a ajuda do filho. Sem poder trabalhar, ele pergunta: “Eu gostaria de saber se tenho direito aos 25% [a mais no benefício] para poder manter uma pessoa para me ajudar.”