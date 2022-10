Brasil Arcebispo de Aparecida diz que é necessário exercer o direito ao voto e alerta contra “dragões” do ódio, da fome e do desemprego

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

“Cidadania que vamos vivendo também votando. É necessário exercer esse direito e poder do povo”, disse Dom Orlando Brandes Foto: Gustavo Marcelino “Cidadania que vamos vivendo também votando. É necessário exercer esse direito e poder do povo”, disse Dom Orlando Brandes. (Foto: Gustavo Marcelino/Divulgação) Foto: Gustavo Marcelino

O arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, incentivou os brasileiros a votarem e afirmou que o país precisa vencer muitos “dragões”, em alusão a problemas como fome e desemprego, durante missa do Dia da Padroeira no Santuário Nacional de Aparecida.

As declarações foram feitas na manhã desta quarta-feira (12), durante sermão da principal celebração do feriado em homenagem à santa da igreja católica. Segundo o arcebispo, um dos “dragões”, a pandemia de covid, já foi vencido.

“Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido — a pandemia — , mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira. […] E o dragão do desemprego, o dragão da fome. O dragão da incredulidade.”

Voto e cidadania

Sobre o voto, o religioso afirmou: “Cidadania que vamos vivendo também votando. É necessário exercer esse direito e poder do povo.” Dom Orlando Brandes também disse que está “faltando pão” e que isto é o que o Brasil precisa hoje, juntamente com paz e fraternidade.

“Escutar Deus, mas escutar também o clamor do povo. Porque ela escutou muito bem no Evangelho. Eles não têm mais vinho. No nosso caso, faltando pão, faltando paz, faltando fraternidade. Esses são os vinhos que todos nós precisamos nos dias de hoje.”

Identidade religiosa

A missa solene da manhã, a principal das celebrações de 12 de outubro no Santuário, teve a presença de Marcos Pontes, senador eleito por São Paulo, e de Carlos França, ministro das Relações Exteriores. Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta, respondendo a uma pergunta sobre uso político de visita de Bolsonaro à basílica, o arcebispo disse que é preciso ter um identidade religiosa.

“Bom, eu não posso julgar as pessoas. Mas nós precisamos ter uma identidade religiosa. Ou somos evangélicos ou somos católicos. Nós precisamos ser fiéis a nossa identidade católica. Mas seja qual for a intenção, será bem recebido porque é o nosso presidente. E é por isso que nós o acolhemos.”

CNBB lamenta

Um dia antes, nesta terça-feira (11), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota lamentando o que chamou de “intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno” das eleições deste ano.

O segundo turno das eleições de 2022 acontecerá em 30 de outubro. Além da disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, brasileiros de 12 estados devem votar para governador.

Basílica lotada

Milhares de fiéis celebraram nesta quarta-feira (12) o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, no Santuário Nacional de Aparecida.

O fluxo de romeiros no maior templo dedicado à santa no país começou intenso desde a madrugada. Após dois anos com limitação de público e medidas sanitárias de distanciamento, o santuário voltou a receber, neste ano, o público sem restrições por causa da pandemia de covid. O interior da Basílica pode receber até 35 mil pessoas por missa.

