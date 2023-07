Mundo Escócia celebra ascensão de Charles III como rei dois meses depois da coroação

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Charles III e rainha Camilla receberam joias da coroa escocesa em Edimburgo Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois meses depois da cerimônia de coroação como monarca do Reino Unido, transmitida para o mundo todo na Abadia de Westminster, em Londres, o rei Charles III e a rainha consorte Camilla, receberam nesta quarta-feira (05), a coroa de rei dos escoceses em Edimburgo. A cerimônia, que foi retomada pela mãe de Charles, Elizabeth II, em 1953, é uma lembrança da união entre as coroas Inglaterra e Escócia, no século 18.

A cerimônia de hoje também trouxe antigas tradições, uma coroa e uma procissão pelas ruas da capital escocesa. Desta vez, no entanto, não foi colocada em sua cabeça, mas sim entregue a ele. A procissão reuniu cem pessoas, incluindo os herdeiros da Coroa, o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate, mas desta vez, sem a presença do príncipe Harry.

A parada seguiu até a Catedral de St Giles, onde Charles III recebeu as joias da Escócia. São as mais antigas do Reino Unido: a coroa, o cetro e a espada, usados pela primeira vez em 1543 na coroação da Rainha Maria Stuart.

Relação com a Escócia

O país foi independente até 1603. Naquele ano, morreu a rainha Elizabeth I, que não tinha filhos e coroa britânica passou por um controle compartilhado do rei da Escócia até a unificação do Reino Unido, em 1707.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/escocia-celebra-ascensao-de-charles-iii-como-rei-dois-meses-depois-da-coroacao/

Escócia celebra ascensão de Charles III como rei dois meses depois da coroação

2023-07-05