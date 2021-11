Porto Alegre Escola de Música da OSPA abre 90 vagas para aulas gratuitas em 2022

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Inscrições para o processo de seleção podem ser feitas de 16 a 26 de novembro pelo site da orquestra.

A Escola de Música da OSPA – Conservatório Pablo Komlós anuncia a abertura de 90 vagas para novos alunos de prática coral e diversos instrumentos musicais. As inscrições para o período letivo de 2022 poderão ser realizadas entre as 12h de e as 18h de de 2021. Os candidatos devem ler o edital disponível no site da orquestra e depois preencher o formulário de inscrição. As aulas são inteiramente gratuitas, assim como a inscrição e a matrícula.

A Escola da OSPA é uma oportunidade única para aprender com professores que também são músicos da OSPA. Serão oferecidas aulas nas seguintes modalidades: violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico tocado com arco, flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, eufônio, percussão e prática de canto em coro de câmara.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve no mínimo 8 anos, possuir o instrumento pertinente à vaga e conhecimento musical prévio, além de estar comprovadamente matriculado no Ensino Regular ou concluído o Ensino Médio. Não há limite máximo de idade. A exceção é a prática de canto em coro de Câmara, destinada a candidatos de 8 a 20 anos.

O processo de seleção será realizado de forma presencial, entre 6 e de 2021, com audições diante de uma banca constituída por músicos e instrutores do Conservatório Pablo Komlós e da OSPA. Os resultados serão divulgados no site da OSPA até de 2021. Já as matrículas ocorrem de 10 a de 2022 e as aulas iniciam em ço de 2022.

Esta será a primeira seleção para alunos regulares desde 2019. Por força da pandemia de COVID-19, a Escola da OSPA deixou de abrir vagas para aulas presenciais em 2020 e 2021. Ao invés disso, as atividades seguiram de modo remoto, com aulas e palestras on-line com músicos renomados. O coordenador da Escola da OSPA Diego Grendene de Souza salienta a boa notícia: “Neste ano em que retomamos progressivamente nossas atividades presenciais, é uma grande alegria lançarmos este Edital com 90 vagas para todos os instrumentos nos quais temos aulas e para o nosso Coro. Uma oportunidade para quem quiser estudar com os músicos da orquestra e receber uma formação da mais alta qualidade”.

A Escola da OSPA é sediada no chamado Palacinho, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, 300, em Porto Alegre (RS), sendo que as atividades letivas acontecem também na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1.501).

