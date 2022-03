Porto Alegre Escola de samba na Restinga recebe Rolê da Vacina nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Crianças e adultos poderão ser imunizados Foto: Cristine Rochol/PMPA Crianças e adultos poderão ser imunizados. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura irá retomar nesta quinta-feira (10), o Rolê da Vacina em escolas de samba. A ação ocorre, das 18h às 21h, na Estado Maior da Restinga, localizada no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. O evento inicial, previsto para ocorrer no último domingo, 6, na Lomba do Pinheiro, foi adiado devido à chuva forte. O restante da programação está sendo definida.

A novidade, nesta edição, é a vacinação de crianças. De acordo com a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, o objetivo é facilitar o acesso à vacinação. “Queremos chegar mais perto das pessoas. Sabemos que, muitas vezes, o deslocamento até as unidades de saúde pode dificultar a imunização”, destaca.

Nesta quinta-feira (10), haverá aplicação de primeira e segunda doses para crianças de 6 a 11 anos (exceto imunocomprometidas) com a vacina CoronaVac. Já para pessoas acima de 12 anos, haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses. Não haverá dose de reforço da Janssen.

Primeira dose

A primeira dose será oferecida no local para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

Segunda dose

A segunda dose estará disponível para vacinados com AstraZeneca ou Pfizer e Coronavac para vacinados há pelo menos oito semanas e 28 dias, respectivamente. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Terceira dose

A terceira dose estará disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, além de gestantes e puérperas de 12 a 17 anos, vacinadas com CoronaVac, Pfizer ou AstraZeneca há pelo menos quatro meses. Já para imunocomprometidos a partir de 12 anos, o prazo é de oito semanas após a segunda dose.

Quarta dose

A quarta dose estará disponível para todos os imunocomprometidos a partir dos 12 anos vacinados com a terceira dose de CoronaVac, Pfizer ou AstraZeneca há pelo menos quatro meses. Para receber a terceira ou quarta doses, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Imunocomprometidos devem apresentar ainda comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Vacinação infantil

A primeira dose de Coronavac estará disponível para todas as crianças a partir de 6 anos (exceto imunocomprometidas). Já a segunda dose de CoronaVac estará disponível para crianças vacinadas com a primeira dose do imunizante há pelo menos 28 dias.

Para receber a dose, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais devem estar presentes no momento da vacinação ou enviar autorização assinada. No caso da segunda dose, é preciso apresentar carteirinha de vacinação.

