Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Estruturas ficam a menos de 1km de hospital e maternidade atingidos nesta quarta-feira.

Um prédio da administração da cidade e uma universidade em Mariupol, na região sul da Ucrânia, podem ter sido alvos do mesmo bombardeio russo que as autoridades ucranianas disseram nesta quarta-feira (09) ter atingido uma maternidade e um hospital infantil.

As estruturas ficam a menos de um quilômetro das unidades de saúde atingidas. A Universidade Técnica Estadual de Pryazov e o prédio da Administração do Conselho Municipal de Mariupol foram identificados como o segundo local do suposto ataque militar em Mariupol. Vídeos postados em mídias sociais foram geolocalizados.

Os vídeos mostram uma destruição significativa no prédio da universidade e do conselho da cidade. Em uma das sequências de imagem e som, um alarme é ouvido ecoando quando os restos de uma minivan são vistos. O vídeo mostra os prédios destruídos e a rua coberta de detritos. Explosões são ouvidas no vídeo, mas não está claro o que causou a destruição.

“Este é [PSTU]”, diz um homem no vídeo, referindo-se à sigla da universidade. Outro vídeo mostra os restos de um restaurante no térreo de um dos prédios bombardeados. “Por trás da luta, como você pode ouvir”, disse o homem. Um terceiro vídeo mostra que uma parte de um prédio desabou.

A explosão nos prédios apontados como sendo da universidade e da prefeitura ocorreu ao mesmo tempo da explosão no hospital infantil e na maternidade.

Versão ucraniana

Imagens divulgadas no perfil oficial do Twitter do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia mostram a fachada de um prédio com marcas de explosão. “Hoje, a Rússia bombardeou um hospital infantil e uma maternidade em Mariupol”, acusa o Ministério.

