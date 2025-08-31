Tecnologia Escola troca professores por inteligência artificial e tem só 2 horas de aula por dia; mensalidades partem de R$ 18 mil

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Prática Educação com IA gera polêmica entre especialistas sobre o futuro do ensino e o papel dos professores.(Foto: Reprodução/Redes sociais)

A proposta da Alpha School é tão inovadora quanto sensacional: por US$ 65 mil (cerca R$ 353 mil) por ano os alunos estudam apenas duas horas por dia usando aplicativos adaptáveis e planos de aula personalizados e passam as tardes desenvolvendo habilidades para a vida, como aprender a andar de bicicleta ou educação financeira. Em vez de professores, os alunos têm “guias”.

A escola movida por IA, que chegará ao norte da Virgínia neste outono e planeja matricular até 25 alunos do jardim de infância ao 3º ano em um campus perto do Aeroporto Internacional de Dulles, fica na intersecção de dois espaços crescentes na educação: o ensino alternativo e uma explosão de plataformas de aprendizagem on-line usadas em quase todos os cantos da esfera educacional, desde salas de aula de escolas públicas até atividades complementares em casa.

“O que percebemos é que as crianças não precisam ficar sentadas na sala de aula o dia todo fazendo atividades acadêmicas”, disse MacKenzie Price, cofundadora da Alpha School, que, com três campi pelo país, se tornou uma figura pública no esforço para incorporar mais aprendizado de IA nas escolas.

Algumas plataformas de aprendizagem online, como o modelo da Alpha, promovem instruções individualizadas que atendem a cada aluno onde ele está, independentemente do nível escolar ou do currículo da sala de aula.

Outras adotam totalmente a inteligência artificial generativa com chatbots e tutores para auxiliar as crianças em sua aprendizagem.

É uma mudança drástica em relação aos modelos tradicionais de educação, com disciplinas, períodos de aula, professores e tarefas de casa específicos.

A Alpha School implementa modelos de motivação tanto individuais quanto coletivos através de recompensas e incentivos. O desempenho dos alunos é avaliado constantemente, permitindo que eles ganhem tempo extra para atividades adicionais ou utilizem uma moeda interna da escola para acessar experiências especiais.

Processo de Admissão

Para se inscrever na Alpha School:

• É necessário preencher um formulário de candidatura e pagar uma taxa não reembolsável de US$ 100 por aluno.

• Após isso, o estudante deve participar da “Showcase”, onde conhecerá a escola; então agendará um “Shadow Day” – um dia para vivenciar as atividades da Alpha School usando as ferramentas digitais.

• Após o “Shadow Day”, a equipe responsável analisará os resultados e discutirá os objetivos acadêmicos com os familiares.

• Caso aprovado, será feita uma oferta de matrícula com um depósito não reembolsável de US$ 1.000 para garantir a vaga (valor que será descontado da anuidade).

Críticas

Diversos especialistas levantam questionamentos sobre este novo modelo educacional:

• A escassa carga horária dedicada às disciplinas tradicionais (apenas duas horas diárias);

• A quantidade elevada de tempo diante das telas devido ao uso da inteligência artificial;

• A possível “robotização” dos alunos, estimulados apenas por recompensas externas;

• A formação dos guias educacionais, que pode não incluir licenciatura ou experiência em sala de aula;

• Os potenciais prejuízos nas habilidades sociais, pensamento crítico e concentração prolongada;

• A regularidade da oferta desse modelo educacional – sua falta de conformidade com padrões acadêmicos já impediu sua implementação na Pensilvânia; e

• A ausência de discussões relevantes sobre diversidade e inclusão dentro do ambiente escolar.

