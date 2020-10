Porto Alegre Escolas da rede municipal de ensino de Porto Alegre recebem 2,4 mil computadores

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Novos equipamentos beneficiarão cerca de 46 mil alunos Foto: Rodger Timm/Divulgação/PMPA Novos equipamentos beneficiarão cerca de 46 mil alunos. (Foto: Rodger Timm/Divulgação/PMPA) Foto: Rodger Timm/Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rede municipal de ensino de Porto Alegre está recebendo 2,44 mil computadores chromebooks, distribuídos pela prefeitura para uso principalmente pelos estudantes. Cerca de 46 mil alunos serão beneficiados com os novos equipamentos.

Os chromebooks chegam após a instalação de wi-fi de alta velocidade na rede, concluída pela Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre) durante o período de suspensão das aulas presenciais em função da Covid-19.

“Esses recursos qualificam as escolas e dão aos estudantes os meios para que possam, em sistema combinado entre atividades remotas e presenciais, complementar seus estudos neste ano”, explicou o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito. “O desafio da recuperação deste ano letivo e da garantia de aprendizagem para os alunos é inédito”, completou.

As instituições de ensino fundamental receberão 2,19 mil chromebooks, enquanto as de educação infantil ficarão com 258. Os diferentes setores da sede da Secretaria Municipal de Educação terão 61 unidades.

Um total de 94 equipamentos foi distribuído na semana passada. Nesta quarta-feira (28), começaram a ser entregues os outros 2,35 mil. Os recursos para a aquisição dos chromebooks são da própria prefeitura. Cada equipamento, da Samsung, custou R$ 1.572, com investimento total de mais de R$ 3,9 milhões.

Especificações técnicas

O modelo XE501C13-AD3BR é parecido com um notebook, mas utiliza o Chrome OS, que é o sistema operacional do Google. Também é mais fino e leve do que um notebook e sua bateria dura até 11 horas. Tem 4 GB de memória RAM e 32 GB de espaço de armazenamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre