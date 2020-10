Política Tribunal Superior Eleitoral detecta 3,79 mil desempregados que fizeram doações a candidatos

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As doações de desempregados totalizam R$ 15,9 milhões Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil As doações de desempregados totalizam R$ 15,9 milhões. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) identificou cerca de R$ 25 milhões pagos a fornecedores ou doados a candidatos nestas eleições municipais com alguns indícios de irregularidades. São quase 7 mil indicativos de problemas, tanto no pagamento a prestadores de serviços quanto no recebimento de doações.

O levantamento – que faz parte de uma parceria do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, que envolve, além do TSE, outros seis órgãos federais – foi feito logo após a entrega das prestações de contas parciais, que terminou no domingo (25), e vai permitir que a Justiça Eleitoral utilize os indícios de irregularidades como informação de inteligência para o exame e julgamento das prestações de contas.

O indício que possui maior quantidade de itens aparentemente irregulares é o relativo aos doadores potencialmente desempregados. São 3,79 mil casos de doação, totalizando R$ 15,9 milhões. Na sequência, estão os doadores cuja renda é incompatível com o valor doado – são 782 casos, que totalizam R$ 6,4 milhões.

Já os 775 fornecedores sem registro ativo na Junta Comercial ou mesmo na Receita Federal receberam R$ 1,3 milhão por serviços prestados a candidatos às eleições deste ano. Há ainda 217 empresas que receberam um total de R$ 471,3 mil e têm relação de parentesco com algum candidato.

O relatório do TSE traz ainda informações de cinco pessoas que doaram juntas R$ 6,8 mil e que constam do Sistema de Controle de Óbitos, responsável por coletar informações de óbitos dos cartórios de registro civil de pessoas naturais no País.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política