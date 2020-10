Política Justiça Eleitoral aprova atuação das Forças Armadas para garantir a segurança em sete Estados

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

A decisão foi tomada por unanimidade pelo TSE Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu por unanimidade, na terça-feira (27), acatar pedidos de apoio das Forças Armadas para a garantia da segurança no primeiro turno das eleições municipais, marcado para 15 de novembro, em 348 cidades de sete Estados brasileiros.

Os ministros da Corte deferiram requerimentos já aprovados pelos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) e pelos governos estaduais para atuação da Força Federal no Acre (20 municípios), no Amazonas (31 municípios), no Maranhão (98 municípios), em Mato Grosso (seis municípios), no Pará (72 municípios), no Rio Grande do Norte (114 municípios) e em Tocantins (sete municípios).

Segundo ressaltou o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, o objetivo desse auxílio é garantir que o processo eleitoral transcorra de forma ordeira e tranquila, além de assegurar o cumprimento de determinações legais do pleito eleitoral.

