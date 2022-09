Porto Alegre Escolas de samba de Porto Alegre aderem a programa de renegociação de dívidas com o Dmae

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Vinte e dois ramais de água do Complexo Cultural do Porto Seco, em nome das escolas, somavam R$ 2.321,884,93 em débitos Foto: Cesar Lopes/PMPA Vinte e dois ramais de água do Complexo Cultural do Porto Seco, em nome das escolas, somavam R$ 2.321,884,93 em débitos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Escolas de samba de Porto Alegre aderiram o Programa Refis 2022 do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), que prevê a regularização de dívidas por meio do abatimento de multas e juros, além de parcelamento do saldo devedor.

Vinte e dois ramais de água do Complexo Cultural do Porto Seco, em nome das entidades carnavalescas, somavam R$ 2.321,884,93 em débitos. Com a adesão ao Refis, articulada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, o total a pagar pelas agremiações é de R$ 405.695,14, o que corresponde a 18% da dívida.

O termo de acordo, assinado entre o Dmae e representantes das escolas de samba, concede desconto total de 82%, incluindo correção monetária, juros e multas. O parcelamento poderá ser feito em até 120 vezes. Dessa forma, não ocorrerá a suspensão do abastecimento.

