Polícia Operação Charrua prende quadrilha de traficantes comandada por detento no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Armas, drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação Armas, drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (06), a Operação Charrua para combater o tráfico de drogas no Vale do Sinos. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Leopoldo, Novo Hamburgo e Sapucaia do Sul. Cinco criminosos foram presos.

Os policiais apreenderam três pistolas, uma réplica de fuzil, um simulacro de revólver, dinheiro, drogas, celulares e um Porsche Cayenne. O veículo de luxo era utilizado pela mulher do líder da quadrilha, que comandava o bando de dentro do sistema prisional.

“Durante meses de monitoramento referente ao tráfico no bairro São Miguel, em São Leopoldo, diversas prisões em flagrante foram realizadas. Pontos de venda de droga, como a ‘Loja Narcos Charrua’, eram publicizados em sites de busca”, informou a polícia.

De acordo com a corporação, a mulher do chefe da quadrilha ostentava o Porsche Cayenne quando recolhia o dinheiro arrecadado pelo tráfico de drogas no bairro São Miguel. “Segundo investigações, o grupo criminoso é liderado por um indivíduo recolhido ao sistema prisional e por outro indivíduo colocado recentemente em liberdade”, disse a polícia.

Moradores que residem perto dos pontos de venda de drogas estavam sendo constrangidos com a presença de indivíduos armados em via pública. Os criminosos passaram a vigiar todas as pessoas que transitavam por esses locais, seja a pé ou de automóvel.

“A situação piorou, recentemente, quando foi recebido um vídeo, onde aparece um grupo de homens armados espancando outros indivíduos, nas cercanias de dois condomínios, na rua Lindomar de Borba. No vídeo, tais suspeitos chegam a ostentar armas de fogo e efetuar disparos, em franca demonstração de força”, prosseguiu a polícia.

