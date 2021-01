Escolas de todo o mundo passaram, em média, dois terços do ano letivo fechadas por causa da pandemia

Relatório divulgado pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) neste domingo (24) aponta que as escolas de todo o mundo passaram, em média, dois terços do ano letivo de 2020 fechadas por causa da pandemia de coronavírus.

Cerca de 800 milhões de estudantes – mais da metade da população estudantil mundial – ainda enfrentam interrupções de aulas. A duração dos fechamentos ultrapassou sete meses (29 semanas), em média, na América Latina e no Caribe, ante a média global de 5,5 meses (22 semanas) – o equivalente a dois terços de um ano letivo.

O Brasil está entre os países com o período mais prolongado de fechamento das escolas: 40 semanas. Outros países com o mesmo número de semanas são Chile, Argentina, Moçambique e Etiópia. Nos Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia no mundo, o período de fechamento é de 38 semanas.