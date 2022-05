Porto Alegre Escolas do Grupo Ouro fazem a segunda noite do Carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Público de mais de 4,6 mil pessoas acompanhou o desfile da Tribo Os Comanches e de mais sete escolas do Grupo Prata. Foto: Cesar Lopes/PMPA Público de mais de 4,6 mil pessoas acompanhou o desfile da Tribo Os Comanches e de mais sete escolas do Grupo Prata. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O início do desfile da Tribo carnavalesca os Comanches, às 21h desta sexta-feira (6), marcou o reencontro dos porto-alegrenses com o Carnaval no Complexo Cultural do Porto Seco, depois de dois anos de cancelamento em razão da pandemia.

Com lotação esgotada, o público de mais de 4,6 mil pessoas ocupou os espaços e pode acompanhar, além da tribo, mais sete escolas do Grupo Prata. A última a desfilar foi a Academia de Samba Puro, que iniciou sua apresentação às 4h deste sábado (7).

Na noite deste sábado, será a vez das nove escolas do Grupo Ouro desenvolverem seus enredos por 60 minutos. A primeira escola desta noite será a Fidalgos e Aristocratas, que abre os desfiles às 21h, e a última escola a desfilar será a Império da Zona Norte, que inicia sua apresentação às 6h20 de domingo (8).

Ingressos

Quem não adquiriu o passaporte para as três noites poderá comprar ingresso apenas para a noite de sábado (7). Para a arquibancada coberta 2, o valor para este sábado será de R$ 50, e a arquibancada coberta 1 tem o valor de R$ 45.

Os ingressos, que podem ser parcelado em até 12 vezes no cartão, estão à venda nesta plataforma. Para quem preferir ficar em casa, os desfiles terão transmissão ao vivo pela plataforma Cuboplay. Basta acessar sem custos este site.

Ordem dos desfiles neste sábado

Grupo Ouro de Porto Alegre – 60 minutos de desfile

21h – Fidalgos e Aristocratas

22h10 – Acadêmicos de Gravataí (Gravataí)

23h20 – União da Vila do IAPI

24h30 – Império do Sol (São Leopoldo)

1h40 – Bambas da Orgia

2h50 – Estado Maior da Restinga

4h – Imperadores do Samba

5h10 – Imperatriz Dona Leopoldina

6h20 – Império da Zona Norte.

Apuração

A apuração será realizada na terça-feira (10), no Porto Seco, e nesta edição o acesso e descenso se dará da seguinte forma:

– A escola classificada em nono lugar no Grupo Ouro será rebaixada para o Grupo Prata em 2023.

– As escolas classificadas em primeiro e segundo lugares do Grupo Prata ascenderão ao Grupo Ouro em 2023.

– Não haverá descenso de escola do Grupo Prata para o Grupo Bronze.

– As escolas classificadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares do Grupo Bronze ascenderão ao Grupo Prata em 2023.

– As escolas classificadas em quinto e sexto lugares do Grupo Bronze não desfilarão em caráter competitivo no Carnaval Oficial de Porto Alegre pelo prazo de dois anos, podendo desfilar na categoria “convidadas”.

– As escolas de samba convidadas em 2022 não serão julgadas, não acumularão pontuação e também não haverá avaliação e competição na categoria Tribo Carnavalesca.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre