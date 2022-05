Rio Grande do Sul Queda de meteoro é registrada em Torres por observatório

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

O registro ocorreu por volta das 4h15, na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foto: Reprodução O registro ocorreu por volta das 4h15, na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um meteoro foi registrado na madrugada desta sexta-feira (6), por uma estação de observação em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O registro ocorreu por volta das 4h15, na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A estação de captura é operada por Gabriel Zaparolli e associada à Bramon (Brazilian Meteor Observation Network). Conforme Zaparolli, o meteoro faz parte da chuva ETA Aquáridas, de detritos do cometa Halley, considerada a primeira grande chuva de meteoros de 2022.

Zaparolli informou que o meteoro capturado pela câmera teve a sua queima iniciada a 122 km de altura da atmosfera e se extinguiu a 92 km de altura.

Na madrugada de 25 de abril, um meteoro Fireball, de alta magnitude, desta mesma chuva, caiu sobre o oceano próximo à costa gaúcha, na altura da Lagoa dos Patos. O registro foi feito pelo Observatório Heller & Jung, localizado em Taquara.

De acordo com o diretor do observatório, professor Carlos Fernando Jung, a chuva de meteoros Eta Aquáridas iniciou em 19 de abril e teve seu pico em 5 e 6 de maio, devendo continuar ativa até 28 de maio.

