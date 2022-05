Porto Alegre Com baixos níveis de estoque de sangue, hospitais de Porto Alegre pedem doações

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

Na Santa Casa, média ideal de doadores por dia é de 80; na última semana, foram 40. Já no Clínicas, estoques de sangue dos tipos O-, O+, B-, B+, AB- e AB+ estão em níveis críticos. Foto: Myke Sena/MS Na Santa Casa, média ideal de doadores por dia é de 80; na última semana, foram 40. Já no Clínicas, estoques de sangue dos tipos O-, O+, B-, B+, AB- e AB+ estão em níveis críticos. (Foto: Myke Sena/MS) Foto: Myke Sena/MS

O número de doadores de sangue está abaixo do normal, de acordo com os hospitais de Porto Alegre. A baixa nos estoques também preocupa as principais instituições de saúde da Capital.

Na Santa Casa de Misericórdia, o aumento na quantidade de cirurgias tem exigido do banco de sangue, o que deve afetar ainda mais o estoque nos próximos dias. Segundo o hospital, a média ideal de doadores por dia é de 80. Na última semana, a média foi de 40 doadores por dia.

No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o estoque também está em nível baixo, e o baixo número de doadores faz com que haja necessidade urgente de novas doações. Estoques de sangue dos tipos O-, O+, B-, B+, AB- e AB+ estão em níveis críticos, enquanto o estoque do tipo A+ está em nível de alerta. Não há nenhum tipo de sangue com estoque considerado estável na medição do hospital.

O baixo nível de sangue no estoque também fez com que o Hospital São Lucas da PUCRS buscasse, com urgência, doações de todos os tipos sanguíneos na última semana. Os tipos A e O são os mais críticos, de acordo com a instituição.

Para doar sangue, é necessário:

Estar em boas condições de saúde

Apresentar documento oficial de identidade com foto

Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos acompanhados pelos pais ou por responsável legal; o limite de idade para a primeira doação é 60 anos)

Pesar no mínimo 50 kg com desconto de vestimentas

Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa

Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação

São impeditivos temporários para doação:

Ter gripe ou febre

Ser gestante ou mãe que amamenta bebês com menos de 12 meses

Estar em até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana

Ter feito tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses

Estar exposto à situação de risco para a AIDS (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas)

Ter herpes labial

Ter aplicado vacina contra a Covid: CoronaVac por 48 horas ou AstraZeneca e Pfizer por sete dias

São impedimentos definitivos:

Ter doença de Chagas

Ter hepatite após os 11 anos de idade

Ser portador dos vírus HIV (AIDS), HCV (Hepatite C), HBC (Hepatite B), HTLV

Fazer uso de drogas injetáveis

Doadoras devem aguardar um intervalo de 90 dias entre doações, com três doações a cada 12 meses, no máximo. Já homens podem doar a cada 60 dias, com quatro doações a cada 12 meses.

Onde é possível doar

No hemocentro de Porto Alegre e nos regionais, o agendamento para doação ser feito no site do Hemocentro. Mais informações podem ser conferidas no WhatsApp (51) 98405-4260 ou no telefone (51) 3336-6755.

Porto Alegre: Av: Bento Gonçalves, 3.722 (Partenon)

Passo Fundo: Av. Sete de Setembro, 10.555 (Centro) – (54) 3311-5555

Caxias do Sul: Rua Ernesto Alves, 2.260 (Centro) – (54) 3290-4576 e (54) 3290-4577

Santa Rosa: Rua Boa Vista, 401 (Centro) – (55) 3511-4343

Pelotas: Av. Bento Gonçalves, 1.445 (Centro) – (53) 3222-3002

Cruz Alta: Rua Barão do Rio branco, 1.445 (Centro) – (55) 3326-3168

Alegrete: Rua Gen.Sampaio, 10 (Canudos) – (55) 3426-4127

Santa Maria: Rua Alameda Santiago do Chile, 35 (N. Sra. de Lourdes) – (55) 3221-05202 e (55) 3221-5192.

