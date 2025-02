Geral Escolas estaduais começam a receber os novos uniformes a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Ato de apresentação das peças, em 2024, contou com as presenças do governador, da secretária de Educação e de estudantes. (Foto: Vitor Rosa/Secom)

A partir desta segunda-feira (10), as escolas estaduais gaúchas começam a receber os kits dos uniformes escolares para os estudantes. A iniciativa prevê um investimento de cerca de R$ 208 milhões do governo do Estado para a confecção e distribuição de mais de 7 milhões de peças, que serão entregues em sua totalidade nas 2.320 instituições de ensino da Rede Estadual até o final de março.

Para organizar a logística das entregas, a Secretaria da Educação (Seduc) preparou um manual de orientações aos gestores de escola, com instruções sobre a confirmação de recebimento das peças, gestão de estoque, além do armazenamento das peças e regras de confirmação do recebimento por parte dos estudantes e responsáveis.

Os procedimentos de entrega serão divididos em três etapas. Inicialmente, a partir deste mês de fevereiro, serão enviadas para as escolas 40% das peças previstas, seguido depois por dois lotes de 30%, completando os kits dos uniformes.

A primeira remessa será com as peças de verão: duas camisetas brancas de manga curta, uma camiseta verde de manga curta e uma bermuda. A única exceção é para os estudantes contemplados com o kit 2, destinado à Educação de Jovens e Adultos – EJA e Educação Profissional Concomitante ou Subsequente, não receberão a bermuda.

Os uniformes chegarão às escolas em caixas lacradas, sendo responsabilidade da gestão escolar realizar a inspeção do material. O sistema desenvolvido pela Seduc permite também que as equipes diretivas gerenciem o estoque e organizem a retirada por parte dos estudantes e responsáveis de forma organizada.

A retirada dos uniformes ocorrerá diretamente na escola, podendo ser realizada pelos próprios estudantes, se estiverem no Ensino Médio, e pelos responsáveis dos estudantes no caso do Ensino Fundamental. Em ambas as situações, é necessária a confirmação do recebimento dos trajes na plataforma digital da Seduc, que já está disponível desde sexta-feira (7).

Eventuais inconsistências nos pedidos devem ser encaminhadas diretamente com a Coordenadoria Regional de Educação da cada localidade para ajustes e soluções pontuais. Os estudantes que ainda não escolheram o tamanho do seu uniforme deverão contatar a escola no início do ano letivo de 2025, a partir de 10 de fevereiro.

Composição dos kits

Os kits de uniformes são compostos por peças para todas as estações do ano. O Kit 1, destinado a estudantes do Ensino Fundamental e Médio, contém dez peças: três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, uma jaqueta, um moletom, duas calças e uma bermuda. Já o Kit 2, destinado à Educação Profissional Concomitante ou Subsequente e ao EJA, contém sete peças, não contemplando apenas as calças e a bermuda.

Todas as peças seguem um padrão de cores – verde, azul e branca – e trazem o símbolo do Rio Grande do Sul com a inscrição “Educação Rede Estadual”. As informações são do Palácio Piratini.

