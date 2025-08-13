Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Escolas estaduais do RS recebem investimento superior a R$ 580 milhões em seis anos

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Desde 2019, o governo gaúcho concluiu 885 obras em colégios da rede e outras 282 prosseguem. (Foto: Ariel Engster/Arquivo SOP)

O governo gaúcho concluiu 885 obras em escolas estaduais desde 2019 e outras 282 estão em andamento, totalizando um investimento superior a R$ 580 milhões no período. Conforme o chefe do Executivo, Eduardo Leite, a atual gestão tem entre seus objetivos a garantia de futuro para estudantes, professores e sociedade, ao tratar a educação como área prioritária.

“A partir de reformas estruturantes e do equilíbrio das contas públicas, o Rio Grande do Sul recuperou sua capacidade de investimento, o que viabilizou uma série de ações para qualificar a rede estadual de ensino, abrangendo medidas como melhorias de infraestrutura, ensino, permanência escolar e valorização do professor”, ressalta.

Uma parte desses investimentos integra o “Plano Rio Grande”, programa que tem entre seus principais eixos a recopuração do Estado após as enchentes de maio do ano passado. Além disso, em fevereiro, foi lançada a “Agenda 2025-2035”, que estabelece diversas ações e metas para os próximos dez anos.

“Assim, o Executivo estadual avança para elevar a educação a um novo patamar”, sublinha um texto publicado no site estado.rs.gov.br. “Um de seus objetivos é posicionar o ensino público gaúcho entre os três melhores do país — no topo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).”

Principais programas estaduais do setor

– “Agiliza Educação”: já foram repassados mais de R$ 500 milhões às escolas estaduais, acelerando melhorias estruturais e a aquisição de materiais.

– “Todo Jovem na Escola”: desde dezembro de 2021, foram investidos mais de R$ 490,6 milhões em auxílios financeiros para estudantes do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social.

– “Ensino Médio em Tempo Integral”: a oferta de escolas foi ampliada, de 18 unidades em 2019 para 303 neste ano.

– Uniformes escolares: em 2025, o governo do Estado passou a fornecer, gratuitamente, uniformes escolares para todos os alunos da Rede Estadual.

– Contratação Simplificada: desde março de 2024, um sistema inovador de contratações vem acelerando a realização de obras em prédios escolares.

– “Professor do Amanhã”: a fim de formar novos professores para a Rede Estadual, foram disponibilizadas 1,5 mil vagas em cursos de licenciatura, com investimento de R$ 115,2 milhões em bolsas de estudo.

– “Alfabetiza Tchê”: o governo estadual deve investir, até o fim de 2025, R$ 30,2 milhões em bolsas, premiações e materiais didáticos, atuando em regime de colaboração com os 497 municípios do Estado para assegurar, nas escolas públicas, a alfabetização de todas as crianças gaúchas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

– Piso Nacional do Magistério: o governo colocou os salários em dia, garantiu o cumprimento do Piso e vem concedendo reajustes anuais aos professores. Em 2025, o aumento foi de 6,27%.

– Promoções: retomada, em outubro de 2024, das promoções para a carreira do magistério.

– Novos concursos públicos: após dez anos sem concurso público na área da educação, o governo abriu, entre 2023 e 2025, dois novos certames, totalizando mais de 7,5 mil novas vagas.

– Reestruturação das carreiras: novas leis modernizaram as regras para o desenvolvimento de carreiras do funcionalismo público e concederam aumento e melhorias a diversas categorias, incluindo carreiras da educação.

– Aumento das gratificações e novo método de seleção dos diretores e vice-diretores: o governo aumentou as gratificações para os cargos de diretor e de vice-diretor e tornou mais ético e transparente o processo de seleção dos gestores escolares.

– Merenda escolar: os repasses do Estado por aluno aumentaram em 166%.

– Agenda 2025-2035: reúne medidas e ações estratégicas para a próxima década, com foco, por exemplo, na permanência escolar, na formação contínua dos professores, na integração de tecnologias digitais ao ensino e no fortalecimento da equidade racial e social.

– Ciclos de Governança na Educação: Desde março de 2025, estão implementados, na Rede Estadual, os Ciclos de Governança na Educação, que avaliam indicadores como execução do Programa Agiliza, frequência escolar, aulas dadas e notas dos estudantes.

São realizadas reuniões nas escolas e nas coordenadorias regionais, além de encontros mensais no Palácio Piratini com o governador Eduardo Leite, lideranças da Seduc e os 30 coordenadores regionais, representando as demandas de cada região gaúcha.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deputados estaduais gaúchos propõem que novos projetos de lei mencionem impacto financeiro
https://www.osul.com.br/escolas-estaduais-do-rs-recebem-investimento-superior-a-r-580-milhoes-em-seis-anos/ Escolas estaduais do RS recebem investimento superior a R$ 580 milhões em seis anos 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Inter perde por 1 a 0 para o Flamengo no jogo de ida e precisa reverter no Beira-Rio para seguir na Libertadores
Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido
Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado
Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo
Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
Política Acareação: monitoramento de Alexandre de Moraes foi pedido “diretamente” por Bolsonaro, diz defesa do ex-assessor Marcelo Câmara
Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos
Política Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Mundo “Reforça o compromisso de Trump em punir regimes autoritários”, diz Eduardo Bolsonaro após o governo americano cancelar vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos
Política Lula diz que enviou carta convidando Donald Trump para participar da COP30, que acontecerá em Belém
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Deputados estaduais gaúchos propõem que novos projetos de lei mencionem impacto financeiro

Rio Grande do Sul Começou o Festival de Cinema de Gramado

Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo

Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino