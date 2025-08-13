Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter perde por 1 a 0 para o Flamengo no jogo de ida e precisa reverter no Beira-Rio para seguir na Libertadores

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

A equipe comandada por Roger Machado precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
No jogo de volta, a equipe comandada por Roger Machado precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Na noite dessa quarta-feira (13), o Inter foi derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado precisa vencer por dois gols de diferença o segundo duelo, no dia 20, para avançar à próxima fase do torneio.

O Flamengo pode até empatar no confronto de volta que avança para a próxima fase da competição continental. Se o Inter vencer a segunda partida por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Antes, o Colorado enfrenta novamente o time carioca, desta vez pelo Campeonato Brasileiro (20ª rodada), neste domingo (17), em Porto Alegre.

O jogo

O time da casa começou a partida pressionando o Colorado. Os rubro-negros assustaram aos 2 minutos, em cabeceio de Léo Ortiz pela linha de fundo. Depois, Luiz Araújo recebeu passe no bico da área e finalizou cruzado para grande defesa de Rochet.

O panorama do jogo seguiu o mesmo. O Inter pouco passava do meio de campo, enquanto o Flamengo seguia buscando o gol. De tanto insistir, os donos da casa abriram o placar aos 27 minutos. Após cobrança de escanteio, Bruno Henrique cabeceou para balançar as redes.

O Flamengo se manteve no ataque após o gol e quase ampliou aos 32 minutos. Plata aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Rochet.

Na parte final, os cariocas voltaram a ter chance de marcar. Primeiro, Plata recebeu um passe na área e chutou em cima da zaga. Depois, Bruno Henrique finalizou com perigo. Assim os donos da casa foram com a vantagem mínima para o intervalo.

Na segunda etapa, o Flamengo até tentou manter a postura ofensiva, mas viu o Inter crescer na partida. Os visitantes começaram a chegar com perigo e assustaram aos 13 minutos, em chute de Ricardo Mathias. Com o passar do tempo, o confronto ficou equilibrado. Com isso, cariocas e gaúchos pouco fizeram para assustar o adversário.

Somente nos minutos finais, o Flamengo melhorou e conseguiu pressionar o time visitante. Aos 43 minutos, Luiz Araújo recebeu um passe na entrada da área e chutou para defesa de Rochet com os pés. Com isso, o placar se manteve inalterado, com os donos da casa abrindo vantagem no confronto.

Ficha técnica

– Flamengo (1): Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan (Evertton Araújo), Luiz Araújo e Samuel Lino (Everton Cebolinha); Bruno Henrique (Pedro) e Plata (Carrascal). Técnico: Filipe Luís.

– Internacional (0): Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Rodríguez (Gustavo Prado), Bruno Tabata (Richard), Alan Patrick e Wesley (Vitinho); Ricardo Mathias (Rafael Borré). Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Darío Herrera, auxiliado por Gabriel Chade e Facundo Rodríguez. VAR: Hernán Mastrángelo.

