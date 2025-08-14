Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet

Foto: Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: ABr)

O concurso 2.901 da Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta quinta-feira (14), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 315 mil em rendimentos no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (12) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 33, 50, 54, 55, 59 e 60.

