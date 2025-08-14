Economia Programa da Receita Estadual busca recuperar mais de R$ 27 milhões em ICMS devido na venda de produtos farmacêuticos no RS

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Por meio do programa, a Receita oportuniza aos contribuintes a regularização das pendências até 30 de setembro

A Receita Estadual iniciou um novo programa de autorregularização com foco na venda de produtos farmacêuticos por atacadistas sem o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no RS. A iniciativa abrange 92 estabelecimentos, com um indício total de R$ 27,3 milhões não recolhidos aos cofres públicos entre 1º de setembro de 2021 e 29 de fevereiro de 2024.

Por meio do programa, a Receita oportuniza aos contribuintes a regularização das pendências até 30 de setembro, efetuando o recolhimento do valor devido. “Persistindo as divergências constatadas, o contribuinte ficará sujeito à abertura de procedimento de ação fiscal, com imposição da multa correspondente”, informou o Fisco.

A comunicação a respeito do programa está disponível nas caixas postais eletrônicas dos contribuintes desde o dia 8 deste mês. Na área restrita do Portal e-CAC da Receita Estadual, na aba “Autorregularização”, também são encontrados orientações e arquivos com informações detalhadas das Notas Fiscais Eletrônicas, bem como o cálculo das divergências apontadas.

O atendimento do programa é feito exclusivamente pelo canal de comunicação disponibilizado na aba “Autorregularização”.

https://www.osul.com.br/programa-da-receita-estadual-busca-recuperar-mais-r-27-milhoes-em-icms-devido-na-venda-de-produtos-farmaceuticos-no-rs/

