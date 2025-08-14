Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Programa da Receita Estadual busca recuperar mais de R$ 27 milhões em ICMS devido na venda de produtos farmacêuticos no RS

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Por meio do programa, a Receita oportuniza aos contribuintes a regularização das pendências até 30 de setembro

Foto: Divulgação
Por meio do programa, a Receita oportuniza aos contribuintes a regularização das pendências até 30 de setembro. (Foto: Divulgação)

A Receita Estadual iniciou um novo programa de autorregularização com foco na venda de produtos farmacêuticos por atacadistas sem o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no RS. A iniciativa abrange 92 estabelecimentos, com um indício total de R$ 27,3 milhões não recolhidos aos cofres públicos entre 1º de setembro de 2021 e 29 de fevereiro de 2024.

Por meio do programa, a Receita oportuniza aos contribuintes a regularização das pendências até 30 de setembro, efetuando o recolhimento do valor devido. “Persistindo as divergências constatadas, o contribuinte ficará sujeito à abertura de procedimento de ação fiscal, com imposição da multa correspondente”, informou o Fisco.

A comunicação a respeito do programa está disponível nas caixas postais eletrônicas dos contribuintes desde o dia 8 deste mês. Na área restrita do Portal e-CAC da Receita Estadual, na aba “Autorregularização”, também são encontrados orientações e arquivos com informações detalhadas das Notas Fiscais Eletrônicas, bem como o cálculo das divergências apontadas.

O atendimento do programa é feito exclusivamente pelo canal de comunicação disponibilizado na aba “Autorregularização”.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta quinta-feira
Motorista que sofreu acidente causado por cavalo solto em rodovia gaúcha será indenizado pelo governo federal
https://www.osul.com.br/programa-da-receita-estadual-busca-recuperar-mais-r-27-milhoes-em-icms-devido-na-venda-de-produtos-farmaceuticos-no-rs/ Programa da Receita Estadual busca recuperar mais de R$ 27 milhões em ICMS devido na venda de produtos farmacêuticos no RS 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Israel afirma que está negociando com outros países o acolhimento de palestinos deslocados pela guerra na Faixa de Gaza
Política Após as alegações finais no processo da trama golpista, Bolsonaro e mais sete réus devem ser julgados neste semestre
Rio Grande do Sul Motorista que sofreu acidente causado por cavalo solto em rodovia gaúcha será indenizado pelo governo federal
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta quinta-feira
Inter Inter perde por 1 a 0 para o Flamengo no jogo de ida e precisa reverter o resultado no Beira-Rio para seguir na Libertadores
Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido
Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado
Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo
Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
Política Acareação: monitoramento de Alexandre de Moraes foi pedido “diretamente” por Bolsonaro, diz defesa do ex-assessor Marcelo Câmara
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Economia Governo federal anuncia medidas para enfrentar o tarifaço de Donald Trump

Economia Crédito, empregos e mais: entenda o pacote de Lula para socorrer exportadores após o tarifaço de Trump

Economia Inflação na Argentina vai a 1.9% em julho e registra o nível mais baixo no acumulado do ano

Economia Milei cancela vinda ao Brasil e frustra encontro com presidenciáveis de direita