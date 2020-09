Rio Grande do Sul Escolas privadas de Lajeado retomam nesta terça as aulas para alunos da educação infantil

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

"A família que não desejar mandar seu filho para a escola ficará livre para mantê-lo em casa", informou a prefeitura Foto: Reprodução de internet "A família que não desejar mandar seu filho para a escola ficará livre para mantê-lo em casa", informou a prefeitura. (Foto: Reprodução de internet) Foto: Reprodução de internet

A prefeitura de Lajeado, no Vale do Taquari, informou que as escolas privadas do município retomam as aulas presenciais para a educação infantil a partir desta terça-feira (15).

A cidade está classificada na bandeira laranja, por duas semanas consecutivas, no modelo de Distanciamento Controlado implementado pela governo gaúcho. A organização das atividades internas e os protocolos de segurança são de responsabilidade das escolas, que poderão atender todos os níveis da educação infantil desde que cumpram com os requisitos dos planos de contingência apresentados ao Comitê Municipal.

Os planos devem seguir as exigências apresentadas pelo governo do Estado por meio da Portaria Conjunta 01/2020, das secretarias estaduais da Saúde e da Educação.

Já para a rede municipal de ensino, o retorno da educação infantil está programado para acontecer no dia 1° de outubro. Nesse caso, serão retomadas as atividades presenciais apenas para alunos de 4 e 5 anos, que estão em fase de pré-escola e terão atendimento em turmas menores e turno reduzido nesta primeira fase. Não há previsão, neste momento, para o retorno das atividades presenciais de alunos de 0 a 3 anos na rede municipal.

“Importante ressaltar que a presença nas atividades presenciais não é obrigatória em nenhuma rede de ensino, ou seja, a família que não desejar mandar seu filho para a escola ficará livre para mantê-lo em casa”, informou a prefeitura.

Confira o calendário de retorno das atividades escolares em Lajeado:

15/09 – Educação infantil nas escolas privadas

21/09 – Ensinos superior e médio das escolas privadas (municipais não têm ensino médio)

1º/10 – Educação infantil nas escolas municipais

13/10 – Ensino médio (escolas estaduais)

28/10 – Anos finais do ensino fundamental (todas as redes)

12/11 – Anos iniciais do ensino fundamental (todas as redes)

