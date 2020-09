O INSS informou que, a partir desta segunda, as inspeções nas agências serão feitas em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. “Comprovando-se a adequação dos consultórios, a perícia retomará o atendimento nessas unidades”, destacou.

Em entrevista, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, afirmou que as novas inspeções serão realizadas até quarta-feira (16) e que, com isso, espera-se que seja liberado o atendimento da perícia nas agências.

“Nós avisamos as pessoas que as perícias agendadas para hoje [segunda] teriam que ser reagendadas. Nem todas, infelizmente, conseguiram a tempo a informação. Nós mandamos por SMS, pelo Meu INSS e por e-mail, mas peço desculpa às pessoas que foram às agências e não conseguiram receber a informação a tempo ou não temos algum acesso a algum meio de comunicação com essas pessoas”, disse.