Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Ficou acordada no encontro a atualização do decreto autorizando o funcionamento, conforme discricionariedade das instituições Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em reunião na manhã desta segunda-feira (27), o prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes receberam representantes de escolas particulares de Porto Alegre. O setor entregou à gestão documento solicitando a retomada das atividades.

Ficou acordada no encontro a atualização do decreto autorizando o funcionamento, conforme discricionariedade das instituições. O decreto foi publicado em edição extra do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta segunda-feira. As atividades na rede pública permanecem suspensas.

“Nossa gestão é de diálogo e construção. Ontem tomamos a decisão de forma preventiva diante da previsão meteorológica, pois infelizmente não é possível precisar horário e concentração das chuvas e ventos intensos projetados. Com divisão de responsabilidade e entendendo as ponderações da rede, estamos atualizando o decreto para que as escolas privadas atuem da forma como acharem mais adequado”, afirmou o prefeito.

Participaram na reunião no Instituto Ling o secretário municipal de Educação, Maurício Cunha, o presidente do SINEPE-RS (Sindicato do Ensino Superior), Oswaldo Dalpiaz, a presidente do Sindeedin-RS (Sindicato das Escolas Privadas de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul), Letícia Mello, e dirigentes de instituições de ensino na Capital.

